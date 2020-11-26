Аркадий Фомин подвёл итоги своей работы на посту секретаря рязанского отделения «Единой России»

Аркадий Фомин покинул должность секретаря рязанского регионального отделения партии «Единая Россия». Ранее он написал заявление об уходе с поста руководителя партийного отделения, 25 ноября его решение поддержали коллеги-единороссы на конференции.

Фомин подвёл итоги своей работы на посту секретаря. Эту должность он занимал 12 лет.

– Эти годы для меня были хорошей жизненной школой. Я вспоминаю время, когда я только начинал работать в «Единой России». У нас не было понимания взаимодействия с региональной властью. По сути мы работали в оппозиции, но благодаря нашей совместной работе мы создали шаг за шагом эффективно работающее региональное отделение, — отметил Фомин.

По его словам, в ряды регионального отделения партии за годы его работы удалось привлечь неравнодушных людей, которые готовы развивать свой регион, муниципалитеты и сельские поселения.

– Благодаря вам мы смогли завоевать политическое лидерство в регионе и отвечать всем вызовам и запросам людей, – добавил Аркадий Фомин, обращаясь к однопартийцам. – За прошедшие 12 лет было немало сложных периодов и событий. Это несколько экономических кризисов, природные пожар 2010 года, взрыв на 1-м Осеннем переулке в Рязани, пандемия. Везде члены партии были вместе с людьми. Они оказывали им конкретную помощь, защищали их права и отстаивали их интересы. Сейчас и в последующие годы для нас всегда ориентиром в работе будет человек со своими проблемами, вопросами и интересами.

Добавим, что новым секретарём регионального отделения партии «Единая Россия» стал губернатор Рязанской области Николай Любимов. Его кандидатуру на этот пост предложил секретарь генерального совета партии Андрей Турчак. Рязанские единороссы большинством голосов поддержали кандидатуру губернатора на должность секретаря.