Аркадий Фомин подвёл итоги своей работы на посту секретаря рязанского отделения «Единой России»

Аркадий Фомин покинул должность секретаря рязанского регионального отделения партии «Единая Россия». Ранее он написал заявление об уходе с поста руководителя партийного отделения, 25 ноября его решение поддержали коллеги-единороссы на конференции.
Фомин подвёл итоги своей работы на посту секретаря. Эту должность он занимал 12 лет.
По его словам, в ряды регионального отделения партии за годы его работы удалось привлечь неравнодушных людей, которые готовы развивать свой регион, муниципалитеты и сельские поселения.
Добавим, что новым секретарём регионального отделения партии «Единая Россия» стал губернатор Рязанской области Николай Любимов. Его кандидатуру на этот пост предложил секретарь генерального совета партии Андрей Турчак. Рязанские единороссы большинством голосов поддержали кандидатуру губернатора на должность секретаря.
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Исследование проводилось с 19 по 21 ноября, активисты проинспектировали 68 аптек. В наибольшем дефиците оказались препараты с действующими веществами . Так, азитромицина, левофлоксацина и мосифлокцина не оказалась более чем в 70% проверенных аптек