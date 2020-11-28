Полиция начала проверку из-за конфликта с фельдшером скорой помощи в Сасове

Сотрудники отдела полиции в Сасове начали проверять инцидент с участием местных жителей и сотрудников скорой помощи. Заявление написала фельдшер «скорой», которая пожаловалась на молодых людей, мешающих спасать человека.

Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Рязанской области, органы полиции начали проверку. По итогам проверки будут приняты соответствующие меры.

Напомним, инцидент произошёл 27 ноября в Сасове. О нём стало известно из соцсетей. Девушка написала, что прибывшие на вызов медики спасать человека не стали. Кроме того, они бросили на асфальт телефон, на который велась съёмка. В региональном Минздраве сообщили отметили, что компания пьяных людей препятствовала госпитализации женщины. Спасти её не удалось.