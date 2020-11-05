Четверг, 5 ноября, 2020
7.8 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниОбщество

Полицейский из Рязани участвует во всероссийском конкурсе «Народный участковый»

7info7

Продолжается голосование в рамках всероссийского этапа ежегодного конкурса «Народный участковый». Рязанскую область представляет майор полиции Сергей Корешков.

Старший участковый уполномоченный полиции отдела МВД России по Советскому району города Рязани служит в органах внутренних дел с 2003 года. Всё это время старательно исполняет возложенные на него обязанности. Проголосовать за него можно по ссылке до 10 ноября.

Только один представитель от каждого субъекта Российской Федерации принимает участие в заключительном финальном голосовании. Это победители территориального и регионального этапов конкурса, за которых свои голоса отдали более 300 тысяч россиян.

реклама

Победители всероссийского этапа определятся на основе индекса доверия граждан – результатов онлайн-голосования.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

На пожаре в Пронске погибла пожилая женщина

Новости Рязани
Во время пожара в Пронске погибла 77-летняя пенсионерка. Об этом сообщил сайт издательства «Пресса».  Пожар в доме на улице...
Узнать больше

В Скопинском районе завершилась уборочная страда

Новости Рязани
Уборка и послеуборочная обработка зерна – очень ответственное для аграриев время, ведь это, своего рода, итог всему комплексу предыдущих работ по оптимальному...
Узнать больше

Как выглядит Верхний городской парк Рязани сейчас

Видео
Предлагаем вашему вниманию видео, снятое в парке корреспондентами РИА «7 новостей» 3 ноября.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Как выглядит Верхний городской парк Рязани сейчас

Видео
Предлагаем вашему вниманию видео, снятое в парке корреспондентами РИА «7 новостей» 3 ноября.
Узнать больше

Назначен новый гендиректор рязанского нефтезавода

Новости Рязани
До перехода в Рязань он руководил нефтеперерабатывающим комплексом «Башнефть-Уфанефтехим, входящим в состав НК «Роснефть».
Узнать больше

Ушёл из жизни почётный гражданин Рязани Вячеслав Коростылёв

Новости Рязани
С 1982 по 2009 год Коростылёв возглавлял Рязанский областной научно-методический центр народного творчества.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Андрей Минаев: Университет функционирует в непростом, но рабочем режиме

Акценты
Главный редактор РИА «7 новостей» Надежда Майорова побеседовала с ректором РГУ имени С. А Есенина о работе вуза и его достижениях.
Узнать больше

Хэллоуин. История и традиции праздника

Акценты
31 октября отмечается Хэллоуин. Он же Праздник смерти, Праздник нечистой силы, Самайн, Канун Дня всех святых. Можно было бы назвать его самым...
Узнать больше

Самое сочное решение: что нужно знать, покупая тонизирующий напиток

Акценты
По своей полезности, разнообразию и доступности сок занимает одно из первых мест в рейтинге самых популярных у человека напитков. Но в огромном...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+