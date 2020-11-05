Полицейский из Рязани участвует во всероссийском конкурсе «Народный участковый»

Продолжается голосование в рамках всероссийского этапа ежегодного конкурса «Народный участковый». Рязанскую область представляет майор полиции Сергей Корешков.

Старший участковый уполномоченный полиции отдела МВД России по Советскому району города Рязани служит в органах внутренних дел с 2003 года. Всё это время старательно исполняет возложенные на него обязанности. Проголосовать за него можно по ссылке до 10 ноября.

Только один представитель от каждого субъекта Российской Федерации принимает участие в заключительном финальном голосовании. Это победители территориального и регионального этапов конкурса, за которых свои голоса отдали более 300 тысяч россиян.

реклама

Победители всероссийского этапа определятся на основе индекса доверия граждан – результатов онлайн-голосования.