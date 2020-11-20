По Рязани проехал БТР

По центру Рязани проехал БТР. Об этом РИА «7 новостей» сообщили очевидцы.
БТР проехал по улице Есенина. Видно, что бронетранспортёр сопровождают полицейские автомобили с мигалками.
Публикуем видео с места событий.
НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ
По центру Рязани проехал БТР. Об этом РИА «7 новостей» сообщили очевидцы.
БТР проехал по улице Есенина. Видно, что бронетранспортёр сопровождают полицейские автомобили с мигалками.
Публикуем видео с места событий.
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