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Новости РязаниОбщество

По Рязани проехал БТР

7info7

По центру Рязани проехал БТР. Об этом РИА «7 новостей» сообщили очевидцы.

БТР проехал по улице Есенина. Видно, что бронетранспортёр сопровождают полицейские автомобили с мигалками.

Публикуем видео с места событий.

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