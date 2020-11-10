По факту повреждения глаз учениками школы №62 в Рязани возбуждено уголовное дело

В Рязани возбудили уголовное дело по факту повреждения глаз учениками школы №62. Об этом сообщил сайт прокуратуры Рязанской области.

Уголовное дело следователи возбудили по ст.293 УК РФ. Его расследуют сотрудники Железнодорожного межрайонного следственного отдела г. Рязани СУ СК России по Рязанской области.

Напомним, в школе №62 во время урока оставили включённым бактерицидный ламповый облучатель ОБПе-300 «Азов». В результате 10 учеников получили повреждения глаз лёгкой степени.

После проведения прокурорской проверки директора школы наказали. Педагогу вынесли замечание. Кроме того, представление было внесено в адрес начальника управления образования и молодёжной политики администрации города Рязани.