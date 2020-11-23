Платежная система «Мир» совместно со СберБанком запускает предновогоднюю акцию с призами

В течение декабря все держатели карт «Мир» СберБанка могут принять участие в предновогодней акции «Дарите подарки — «Мир» и СберБанк ответят тем же!» и выиграть ценные призы. Для этого достаточно с 1 по 31 декабря не снимать наличные средства с карты «Мир» банка и безналично оплачивать покупки на сумму от 300 рублей каждая.

Каждую неделю декабря среди тех, кто выполнял условия акции, будут разыгрываться сертификаты на покупки в СберМаркете номиналом 3 500 рублей. По итогам акции среди всех участников, выполнявших условия в течение месяца, будет разыграно три приза по 1 000 000 рублей. Чем больше покупок по карте «Мир» Сбербанка, тем выше шанс получить приз. Количество призов ограничено.

Платежная карта «Мир» уже не один год дает жителям России возможность максимально легко и удобно оплачивать свои повседневные покупки. Оплата коммунальных и других счетов, погашение кредитов, оплата проезда в общественном транспорте многих городов со скидкой, простое получение льгот и социальных пособий – для всего этого достаточно одной национальной платежной карты. Мы постоянно работаем над интересным и выгодным наполнением карты. В декабре совместно с нашим партнером – СберБанком, крупнейшим банком страны, предлагаем поучаствовать в нашей совместной предновогодней акции и в розыгрыше ценных призов, — говорит Дмитрий Бувин, коммерческий директор платежной системы «Мир».

В преддверии Нового года мы рады предложить нашим клиентам простую и понятную акцию: не снимайте наличные и совершайте покупки по вашей карте «Мир» на сумму от 300 рублей, чтобы выиграть один из многочисленных ценных призов, например, сертификат на покупки в СберМаркете номиналом 3 500 рублей или главный приз – 1 000 000 рублей, — комментирует Игорь Ковалев, и.о. директора дивизиона «Кошелек Клиента» СберБанка.