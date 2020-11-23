Платежная система «Мир» совместно со СберБанком запускает предновогоднюю акцию с призами

В течение декабря все держатели карт «Мир» СберБанка могут принять участие в предновогодней акции «Дарите подарки — «Мир» и СберБанк ответят тем же!» и выиграть ценные призы. Для этого достаточно с 1 по 31 декабря не снимать наличные средства с карты «Мир» банка и безналично оплачивать покупки на сумму от 300 рублей каждая.
Каждую неделю декабря среди тех, кто выполнял условия акции, будут разыгрываться сертификаты на покупки в СберМаркете номиналом 3 500 рублей. По итогам акции среди всех участников, выполнявших условия в течение месяца, будет разыграно три приза по 1 000 000 рублей. Чем больше покупок по карте «Мир» Сбербанка, тем выше шанс получить приз. Количество призов ограничено.
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