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Новости РязаниПроисшествияФото

Опубликованы фото с места ДТП в Рязани, в котором погиб пациент скорой помощи

7info

Оперативная группа правительства Рязанской области опубликовала фотографии, сделанные на месте ДТП в Горроще.

Напомним, в понедельник, 2 ноября, на перекрёстке улиц Гагарина и Братиславской в Рязани столкнулись реанимобиль и Renault Logan. Скорая помощь с включённой сиреной и проблесковыми маячками везла в БСМП пациента с коронавирусом. Мужчина находился в тяжёлом состоянии. 

В результате аварии реанимобиль упал на бок. Пострадали фельдшер и пациент. Кроме того, травмы получили трое пассажиров легкового автомобиля. 44-летний пациент, которого транспортировали уже другим санитарным транспортом к месту госпитализации, по дороге в больницу скончался.

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На месте происшествия побывал зампред правительства Рязанской области Роман Петряев. 

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