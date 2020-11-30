Опрос: 49% жителей Рязани считают пирсинг уродством

Исследователи развлекательной социальной сети «Фотострана» опросили 900 респондентов и выяснили, как жители Рязани относятся к пирсингу.

49% опрошенных уверенно заявляют, что никогда не сделали бы себе пирсинг. Они не видят в проколах ничего красивого. Им не нравится ни один вид пирсинга. Для них железка в теле – всего лишь инородный предмет, которого там быть не должно. Пирсинг подходит, действительно, не всем. Во-первых, это всегда больно. Во-вторых, требует специального ухода. В-третьих, нужно тщательно выбирать салон, чтобы не занести в организм заразу.

«Зачем люди себя уродуют? Никогда не пойму. Уши проколоть еще ничего, но носы, животы – ужас! Больше выделиться нечем?» – возмущенно спрашивает Денис.

35% респондентов не только положительно относятся к пирсингу, но и сами имеют один или несколько проколов. Другие с восхищением смотрят на тех, у кого они есть, и сами мечтают проколоть себе что-нибудь. Им нравится, как смотрятся железные украшения в носу, ушах и в других частях тела. Пирсинг может удачно подчеркнуть черты лица или фигуры, а хорошо подобранное красивое украшение будет радовать глаз.

«На следующих выходных идем с дочерью в салон. Она хочет себе хрящик проколоть, а я крыло носа. Бабушка наша отговаривала нас, мол, как смотреть будут на работе. Сейчас двадцать первый век вообще-то!» – восклицает Алина.

Оставшиеся участники опроса еще не решили, как им относиться к пирсингу, и не дали однозначного ответа.