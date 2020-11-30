Среда, 2 декабря, 2020
-1.1 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту

Опрос: 49% жителей Рязани считают пирсинг уродством

7info

Исследователи развлекательной социальной сети «Фотострана» опросили 900 респондентов и выяснили, как жители Рязани относятся к пирсингу. 

49% опрошенных уверенно заявляют, что никогда не сделали бы себе пирсинг. Они не видят в проколах ничего красивого. Им не нравится ни один вид пирсинга. Для них железка в теле – всего лишь инородный предмет, которого там быть не должно. Пирсинг подходит, действительно, не всем. Во-первых, это всегда больно. Во-вторых, требует специального ухода. В-третьих, нужно тщательно выбирать салон, чтобы не занести в организм заразу. 

«Зачем люди себя уродуют? Никогда не пойму. Уши проколоть еще ничего, но носы, животы – ужас! Больше выделиться нечем?» – возмущенно спрашивает Денис.

35% респондентов не только положительно относятся к пирсингу, но и сами имеют один или несколько проколов. Другие с восхищением смотрят на тех, у кого они есть, и сами мечтают проколоть себе что-нибудь. Им нравится, как смотрятся железные украшения в носу, ушах и в других частях тела. Пирсинг может удачно подчеркнуть черты лица или фигуры, а хорошо подобранное красивое украшение будет радовать глаз. 

«На следующих выходных идем с дочерью в салон. Она хочет себе хрящик проколоть, а я крыло носа. Бабушка наша отговаривала нас, мол, как смотреть будут на работе. Сейчас двадцать первый век вообще-то!» – восклицает Алина.  

Оставшиеся участники опроса еще не решили, как им относиться к пирсингу, и не дали однозначного ответа.

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

Читать другие материалы этого автора

Власть

Беглов: либо носим маски, перчатки, соблюдаем дистанцию, либо все сидим дома

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал ситуацию с коронавирусом в городе непростой и призвал всех соблюдать необходимые требования эпидемиологической безопасности. Об этом сообщает...
Узнать больше
Новости Рязани

Составлен список самых высокооплачиваемых вакансий Рязанской области

Во второй половине октября рынок труда ощутил на себе вторую волну эпидемии, количество вакансий на рынке немного упало, таким образом, яркий восстановительный...
Узнать больше
Новости Рязани

Врачи Рязанской ОКБ проходят вакцинацию от коронавируса

Чтобы препарат сохранил все свои свойства, необходимо правильно транспортировать его, а хранить при температуре минус 18 градусов.
Узнать больше
Новости Рязани

Прокуратура начала проверку после аварии на теплосетях в Рязани

После аварии на теплосетях в Рязани прокуратура Железнодорожного района начала проверку. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.  Напомним,...
Узнать больше
Новости Рязани

В Рязанской области коронавирус выявлен почти у тысячи детей

Коронавирус диагностирован у 4075 граждан в возрасте от 18 до 45 лет, 2391 человека – от 65 до 80 лет, 501 – старше 80 лет и 986 детей.
Узнать больше
Новости Рязани

По Оке в сторону Рязани плывет огромное грязевое пятно

По данным СМИ, в понедельник, 30 ноября, в Калужской области прорвало дамбу на водохранилище в Износковском районе. Этот водоём используется как отстойник для глиняного карьера.
Узнать больше
Коронавирус

В Рязанской области выявлено ещё 118 случаев заражения коронавирусом

Всего же с начала пандемии COVID-19 официально подтверждён у 13 тыс 945 жителей Рязани и области.
Узнать больше
Новости Рязани

Рязанская журналистка приняла участие в программе «Своя игра»

Журналистка из Рязани Татьяна Кармашова стала участницей телепрограммы «Своя игра» на телеканале НТВ. Об этом она сообщила в инстаграме. 
Узнать больше
Новости Рязани

В Ряжске проверили соблюдение масочного режима

Во вторник, 1 декабря, в Ряжске прошли контрольные мероприятия по соблюдению масочного режима и социального дистанцирования. Об этом сообщила оперативная группа регионального...
Узнать больше
Новости Рязани

Председатель Рязанского облсуда Елена Сапунова отозвала заявление об отставке

Ранее Сапунова обратилась в Высшую квалификационную коллегию судей с просьбой прекратить её полномочия с 28 октября.
Узнать больше
Новости Рязани

На пожаре в Рязани погибла 89-летняя женщина

На место происшествия выезжали 5 пожарных автомобилей, 14 сотрудников Государственной противопожарной службы.
Узнать больше
Новости Рязани

На пожаре в Рязани пострадал человек

Сообщение о пожаре в кирпичном жилом доме поступило в понедельник, 30 ноября, в 00.33.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+