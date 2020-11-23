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Новости РязаниОбщество

Опергруппа обновила данные о распространении коронавируса в Рязанской области

7info

Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила актуальные данные о географии распространения коронавируса по районам региона.

В целом на 11.30 23 ноября в Рязани и области выявлено 13 тыс 233 человека с COVID-19.

Ситуация с заболевшими коронавирусом в городах Рязанской области следующая:

Рязань – 6910 , Касимов – 321, Сасово – 278, Скопин – 422, Рыбное – 307, Михайлов – 149, Ряжск – 337, Спасск – 81, Шацк – 74, Клепики – 71, Кораблино – 89, Новомичуринск – 206.

Заболеваемость по районам следующая:

Александро-Невский район – 111;

Ермишинский район – 26;

Захаровский район – 79;

Кадомский район – 11;

Касимовский район – 191;

Клепиковский район – 227;

Кораблинский район – 47;

Милославский район – 60;

Михайловский район – 181;

Пителинский район – 10;

Пронский район – 67;

Путятинский район – 41;

Рыбновский район – 204;

Ряжский район – 58;

Рязанский район – 553;

Сапожковский район – 21;

Сараевский район – 113;

Сасовский район – 83;

Скопинский район – 215;

Спасский район – 179;

Старожиловский район – 107;

Ухоловский район – 23;

Чучковский район – 84;

Шацкий район – 88;

Шиловский район – 206.

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