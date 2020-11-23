Опергруппа обновила данные о распространении коронавируса в Рязанской области

Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила актуальные данные о географии распространения коронавируса по районам региона.
В целом на 11.30 23 ноября в Рязани и области выявлено 13 тыс 233 человека с COVID-19.
Ситуация с заболевшими коронавирусом в городах Рязанской области следующая:
Рязань – 6910 , Касимов – 321, Сасово – 278, Скопин – 422, Рыбное – 307, Михайлов – 149, Ряжск – 337, Спасск – 81, Шацк – 74, Клепики – 71, Кораблино – 89, Новомичуринск – 206.
Заболеваемость по районам следующая:
Александро-Невский район – 111;
Ермишинский район – 26;
Захаровский район – 79;
Кадомский район – 11;
Касимовский район – 191;
Клепиковский район – 227;
Кораблинский район – 47;
Милославский район – 60;
Михайловский район – 181;
Пителинский район – 10;
Пронский район – 67;
Путятинский район – 41;
Рыбновский район – 204;
Ряжский район – 58;
Рязанский район – 553;
Сапожковский район – 21;
Сараевский район – 113;
Сасовский район – 83;
Скопинский район – 215;
Спасский район – 179;
Старожиловский район – 107;
Ухоловский район – 23;
Чучковский район – 84;
Шацкий район – 88;
Шиловский район – 206.