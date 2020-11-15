Опергруппа обновила данные о географии коронавируса в Рязанской области

Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила актуальные данные о географии распространения коронавируса по районам региона.

В целом на 12 часов 15 ноября в Рязани и области выявлено 12 тыс 325 человек с COVID-19.

Ситуация с заболевшими коронавирусом в городах Рязанской области следующая:

Рязань – 6361 , Касимов – 310, Сасово – 260, Скопин – 385, Рыбное – 289, Михайлов – 142, Ряжск – 316, Спасск – 71, Шацк – 72, Клепики – 68, Кораблино – 83, Новомичуринск – 197.

Заболеваемость по районам следующая:

Александро-Невский район – 102;

Ермишинский район – 26;

Захаровский район – 76;

Кадомский район – 11;

Касимовский район – 181;

Клепиковский район – 212;

Кораблинский район – 45;

Милославский район – 56;

Михайловский район – 171;

Пителинский район – 10;

Пронский район – 62;

Путятинский район – 39;

Рыбновский район – 201;

Ряжский район – 55;

Рязанский район – 515;

Сапожковский район – 20;

Сараевский район – 111;

Сасовский район – 77;

Скопинский район – 204;

Спасский район – 171;

Старожиловский район – 101;

Ухоловский район – 21;

Чучковский район – 81;

Шацкий район – 82;

Шиловский район – 202.