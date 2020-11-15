Опергруппа обновила данные о географии коронавируса в Рязанской области

Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила актуальные данные о географии распространения коронавируса по районам региона.
В целом на 12 часов 15 ноября в Рязани и области выявлено 12 тыс 325 человек с COVID-19.
Ситуация с заболевшими коронавирусом в городах Рязанской области следующая:
Рязань – 6361 , Касимов – 310, Сасово – 260, Скопин – 385, Рыбное – 289, Михайлов – 142, Ряжск – 316, Спасск – 71, Шацк – 72, Клепики – 68, Кораблино – 83, Новомичуринск – 197.
Заболеваемость по районам следующая:
Александро-Невский район – 102;
Ермишинский район – 26;
Захаровский район – 76;
Кадомский район – 11;
Касимовский район – 181;
Клепиковский район – 212;
Кораблинский район – 45;
Милославский район – 56;
Михайловский район – 171;
Пителинский район – 10;
Пронский район – 62;
Путятинский район – 39;
Рыбновский район – 201;
Ряжский район – 55;
Рязанский район – 515;
Сапожковский район – 20;
Сараевский район – 111;
Сасовский район – 77;
Скопинский район – 204;
Спасский район – 171;
Старожиловский район – 101;
Ухоловский район – 21;
Чучковский район – 81;
Шацкий район – 82;
Шиловский район – 202.