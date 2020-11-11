Опергруппа обновила данные о географии коронавируса в Рязанской области

Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила актуальные данные о географии распространения коронавируса по районам региона.
В целом на 12 часов 11 ноября в Рязани и области выявлено 11 тыс 893 человека с COVID-19.
Ситуация с заболевшими коронавирусом в городах Рязанской области следующая:
Рязань – 6095 , Касимов – 300, Сасово – 248, Скопин – 377, Рыбное – 276, Михайлов – 141, Ряжск – 313, Спасск – 69, Шацк – 70, Клепики – 65, Кораблино – 83, Новомичуринск – 196.
Заболеваемость по районам следующая:
Александро-Невский район – 97;
Ермишинский район – 26;
Захаровский район – 74;
Кадомский район – 11;
Касимовский район – 175;
Клепиковский район – 206;
Кораблинский район – 45;
Милославский район – 51;
Михайловский район – 168;
Пителинский район – 9;
Пронский район – 61;
Путятинский район – 38;
Рыбновский район – 192;
Ряжский район – 54;
Рязанский район – 501;
Сапожковский район – 20;
Сараевский район – 110;
Сасовский район – 72;
Скопинский район – 202;
Спасский район – 169;
Старожиловский район – 98;
Ухоловский район – 20;
Чучковский район – 76;
Шацкий район – 79;
Шиловский район – 200.