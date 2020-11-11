Опергруппа обновила данные о географии коронавируса в Рязанской области

Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила актуальные данные о географии распространения коронавируса по районам региона.

В целом на 12 часов 11 ноября в Рязани и области выявлено 11 тыс 893 человека с COVID-19.

Ситуация с заболевшими коронавирусом в городах Рязанской области следующая:

Рязань – 6095 , Касимов – 300, Сасово – 248, Скопин – 377, Рыбное – 276, Михайлов – 141, Ряжск – 313, Спасск – 69, Шацк – 70, Клепики – 65, Кораблино – 83, Новомичуринск – 196.

Заболеваемость по районам следующая:

Александро-Невский район – 97;

Ермишинский район – 26;

Захаровский район – 74;

Кадомский район – 11;

Касимовский район – 175;

Клепиковский район – 206;

Кораблинский район – 45;

Милославский район – 51;

Михайловский район – 168;

Пителинский район – 9;

Пронский район – 61;

Путятинский район – 38;

Рыбновский район – 192;

Ряжский район – 54;

Рязанский район – 501;

Сапожковский район – 20;

Сараевский район – 110;

Сасовский район – 72;

Скопинский район – 202;

Спасский район – 169;

Старожиловский район – 98;

Ухоловский район – 20;

Чучковский район – 76;

Шацкий район – 79;

Шиловский район – 200.