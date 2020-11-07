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Опергруппа обновила данные о географии коронавируса в Рязанской области

7info

Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила актуальные данные о географии распространения коронавируса по районам региона.

В целом на 12 часов субботы, 7 ноября, в Рязани и области выявлено 11 тыс 442 человека с COVID-19.

Ситуация с заболевшими коронавирусом в городах Рязанской области следующая:

Рязань – 5858 , Касимов – 291, Сасово – 243, Скопин – 365, Рыбное – 265, Михайлов – 135, Ряжск – 303, Спасск – 66, Шацк – 68, Клепики – 63, Кораблино – 75, Новомичуринск – 187.

Заболеваемость по районам следующая:

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Александро-Невский район – 94;

Ермишинский район – 26;

Захаровский район – 68;

Кадомский район – 11;

Касимовский район – 172;

Клепиковский район – 199;

Кораблинский район – 40;

Милославский район – 49;

Михайловский район – 162;

Пителинский район – 9;

Пронский район – 60;

Путятинский район – 38;

Рыбновский район – 186;

Ряжский район – 51;

Рязанский район – 493;

Сапожковский район – 20;

Сараевский район – 103;

Сасовский район – 70;

Скопинский район – 200;

Спасский район – 166;

Старожиловский район – 88;

Ухоловский район – 19;

Чучковский район – 69;

Шацкий район – 79;

Шиловский район – 195.

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