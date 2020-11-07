Опергруппа обновила данные о географии коронавируса в Рязанской области

Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила актуальные данные о географии распространения коронавируса по районам региона.
В целом на 12 часов субботы, 7 ноября, в Рязани и области выявлено 11 тыс 442 человека с COVID-19.
Ситуация с заболевшими коронавирусом в городах Рязанской области следующая:
Рязань – 5858 , Касимов – 291, Сасово – 243, Скопин – 365, Рыбное – 265, Михайлов – 135, Ряжск – 303, Спасск – 66, Шацк – 68, Клепики – 63, Кораблино – 75, Новомичуринск – 187.
Заболеваемость по районам следующая:
Александро-Невский район – 94;
Ермишинский район – 26;
Захаровский район – 68;
Кадомский район – 11;
Касимовский район – 172;
Клепиковский район – 199;
Кораблинский район – 40;
Милославский район – 49;
Михайловский район – 162;
Пителинский район – 9;
Пронский район – 60;
Путятинский район – 38;
Рыбновский район – 186;
Ряжский район – 51;
Рязанский район – 493;
Сапожковский район – 20;
Сараевский район – 103;
Сасовский район – 70;
Скопинский район – 200;
Спасский район – 166;
Старожиловский район – 88;
Ухоловский район – 19;
Чучковский район – 69;
Шацкий район – 79;
Шиловский район – 195.