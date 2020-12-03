Около тысячи рязанцев получили бесплатные лекарства от коронавируса

В Рязанской области людям с диагнозом COVID-19, которые лечатся на дому, выдают препараты. Их смогли получить почти около тысячи человек, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

На руки рязанцам выдано более 2 тысяч упаковок лекарств. Лекарства закуплены на сумму более 41 млн руб. На 95% от выделенных средств уже заключены контракты и осуществляется поставка.

В список лекарственных препаратов для лечения пациентов с COVID-19 на дому входят: «Умифеновир», «Интерферон альфа», «Фавипиравир», «Амоксициллин», «Кларитромицин», «Дексаметазон», «Преднизолон», «Апиксабан» и другие. Пациенты получают медпомощь по назначению лечащего врача в соответствии с определенными схемами лечения.

Лекарства на дом доставляет врач или волонтер. Бесплатными препаратами обеспечиваются пациенты с подтвержденным диагнозом COVID-19, установленном на основании ПЦР-диагностики.