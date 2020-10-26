Понедельник, 26 октября, 2020
11.7 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
КоронавирусНовости РязаниОбщество

Обновлены данные о географии коронавируса в Рязанской области

7info

Оперативная группа правительства сообщила актуальные данные о географии распространения коронавируса по районам региона.

В целом на 11.30 26 октября, в Рязани и области выявлено 10 тыс 211 человек с COVID-19.

Ситуация с заболевшими коронавирусом в городах Рязанской области следующая:

Рязань – 5317, Касимов – 253, Сасово – 217, Скопин – 304, Рыбное – 244, Михайлов – 117, Ряжск – 272, Спасск – 60, Шацк – 54, Клепики – 55, Кораблино – 65, Новомичуринск – 172.

Заболеваемость по районам следующая:

Александро-Невский район – 76;

Ермишинский район – 26;

Захаровский район – 57;

Кадомский район – 8;

Касимовский район – 156;

Клепиковский район – 167;

Кораблинский район – 34;

Милославский район – 44;

Михайловский район – 146;

Пителинский район – 9;

Пронский район – 56;

Путятинский район – 36;

Рыбновский район – 167;

Ряжский район – 45;

Рязанский район – 453;

Сапожковский район – 20;

Сараевский район – 88;

Сасовский район – 64;

Скопинский район – 177;

Спасский район – 156;

Старожиловский район – 75;

Ухоловский район – 14;

Чучковский район – 45;

Шацкий район – 68;

Шиловский район – 172.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнёров

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Обновлены данные о географии коронавируса в Рязанской области

Коронавирус
Оперативная группа правительства сообщила актуальные данные о географии распространения коронавируса по районам региона.
Узнать больше

На улице Чкалова произошло массовое ДТП

Новости Рязани
Утром, 26 октября, на улице Чкалова в Рязани произошло массовое ДТП. О происшествии сообщили в пресс-службе УГБИДД России по Рязанской области.
Узнать больше

В центре Рязани произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей

Новости Рязани
В понедельник, 26 октября, в Рязани на улице Чкалова произошло массовое ДТП с участием четырех машин, сообщает пресс-служба регионального ГИБДД. 
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В театре драмы поставили комедию о любви «Никто не идеален»

Культура
В пятницу, 23 октября, в Рязанском театре драмы состоялась премьера спектакля «Никто не идеален» по пьесе Саймона Уильямса. Принято...
Узнать больше

Рязанский митрополит высказался о передаче здания школы №6 епархии

Новости Рязани
Напомним, сейчас Арбитражный суд рассматривает иск Рязанской епархии к городской администрации. Представители РПЦ просят вернуть им здание школы
Узнать больше

Врачи рассказали, как защитить себя от коронавируса и ОРВИ

Коронавирус
Советы врачей – это не прихоть и не пустые слова, это по-настоящему действенные меры, которые помогут вам уберечься от заболевания.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Зелень круглый год: как выбрать и получить максимум пользы

Акценты
Когда у нас есть возможность покупать свежую зелень круглый год, появляется вопрос: так ли она полезна? Как выбрать зелень в магазине и...
Узнать больше

Квартира для ваших денег. Какой кошелек не разочарует владельца

Акценты
Любимый кошелек уже не радует глаз, или вы хотите сделать по-настоящему ценный подарок близкому человеку? Если это так, то срочно пора искать новое, ...
Узнать больше

10 способов избавиться от осенней хандры

Акценты
Осень – это яркие краски! Это разноцветные листья, тёплые шарфы, горячие напитки! А ещё – холодные дожди, промозглые ветра, тёмные вечера, бесконечные...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+