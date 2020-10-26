Обновлены данные о географии коронавируса в Рязанской области

Оперативная группа правительства сообщила актуальные данные о географии распространения коронавируса по районам региона.
В целом на 11.30 26 октября, в Рязани и области выявлено 10 тыс 211 человек с COVID-19.
Ситуация с заболевшими коронавирусом в городах Рязанской области следующая:
Рязань – 5317, Касимов – 253, Сасово – 217, Скопин – 304, Рыбное – 244, Михайлов – 117, Ряжск – 272, Спасск – 60, Шацк – 54, Клепики – 55, Кораблино – 65, Новомичуринск – 172.
Заболеваемость по районам следующая:
Александро-Невский район – 76;
Ермишинский район – 26;
Захаровский район – 57;
Кадомский район – 8;
Касимовский район – 156;
Клепиковский район – 167;
Кораблинский район – 34;
Милославский район – 44;
Михайловский район – 146;
Пителинский район – 9;
Пронский район – 56;
Путятинский район – 36;
Рыбновский район – 167;
Ряжский район – 45;
Рязанский район – 453;
Сапожковский район – 20;
Сараевский район – 88;
Сасовский район – 64;
Скопинский район – 177;
Спасский район – 156;
Старожиловский район – 75;
Ухоловский район – 14;
Чучковский район – 45;
Шацкий район – 68;
Шиловский район – 172.