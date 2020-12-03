Обновлена статистика распространения коронавируса в районах Рязанской области

Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила актуальные данные о географии распространения коронавируса по районам региона.
В целом на 12.00 3 декабря в Рязани и области выявлено 14 тыс 418 человек с COVID-19.
Ситуация с заболевшими коронавирусом в городах Рязанской области следующая:
Рязань – 7526, Касимов – 353, Сасово – 304, Скопин – 476, Рыбное – 330, Михайлов – 161, Ряжск – 358, Спасск – 92, Шацк – 80, Клепики – 81, Кораблино – 101, Новомичуринск – 215.
Заболеваемость по районам следующая:
Александро-Невский район – 119;
Ермишинский район – 26;
Захаровский район – 85;
Кадомский район – 11;
Касимовский район – 224;
Клепиковский район – 262;
Кораблинский район – 52;
Милославский район – 69;
Михайловский район – 191;
Пителинский район – 12;
Пронский район – 72;
Путятинский район – 42;
Рыбновский район – 217;
Ряжский район – 61;
Рязанский район – 607;
Сапожковский район – 21;
Сараевский район – 115;
Сасовский район – 90;
Скопинский район – 237;
Спасский район – 191;
Старожиловский район – 116;
Ухоловский район – 28;
Чучковский район – 87;
Шацкий район – 99;
Шиловский район – 212.