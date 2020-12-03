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Обновлена статистика распространения коронавируса в районах Рязанской области

7info

Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила актуальные данные о географии распространения коронавируса по районам региона. 

В целом на 12.00 3 декабря в Рязани и области выявлено 14 тыс 418 человек с COVID-19. 

Ситуация с заболевшими коронавирусом в городах Рязанской области следующая:

Рязань – 7526, Касимов – 353, Сасово – 304, Скопин – 476, Рыбное – 330, Михайлов – 161, Ряжск – 358, Спасск – 92, Шацк – 80, Клепики – 81, Кораблино – 101, Новомичуринск – 215.

Заболеваемость по районам следующая:

Александро-Невский район – 119;

Ермишинский район – 26;

Захаровский район – 85;

Кадомский район – 11;

Касимовский район – 224;

Клепиковский район – 262;

Кораблинский район – 52;

Милославский район – 69;

Михайловский район – 191;

Пителинский район – 12;

Пронский район – 72;

Путятинский район – 42;

Рыбновский район – 217;

Ряжский район – 61;

Рязанский район – 607;

Сапожковский район – 21;

Сараевский район – 115;

Сасовский район – 90;

Скопинский район – 237;

Спасский район – 191;

Старожиловский район – 116;

Ухоловский район – 28;

Чучковский район – 87;

Шацкий район – 99;

Шиловский район – 212.

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