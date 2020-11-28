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Обновилась география коронавируса в Рязанской области

7info7

В оперативном штабе Рязанской области рассказали, сколько заболевших в муниципалитетах региона.

За последние сутки COVID-19 заболели ещё 119 человек. Всего за все время пандемии зарегистрировали 13 827 случаев.

Случаи заражения коронавирусной инфекцией в городах Рязанской области

На момент 12:30 28 ноября коронавирусом заразились в Рязани – 7 213 человек, в Касимове – 328, в Сасове – 295, в Скопине – 453, в Рыбном — 322, в Михайлове – 156, в Ряжске – 351, в Спасске – 87, в Шацке – 79, в Клепиках – 78, в Кораблине – 94, в Новомичуринске – 210.

Заболеваемость по районам следующая:

Александро-Невский район – 123;

Ермишинский район – 26;

Захаровский район – 81;

Кадомский район – 11;

Касимовский район – 204;

Клепиковский район – 245;

Кораблинский район – 50;

Милославский район – 64;

Михайловский район – 187;

Пителинский район – 11;

Пронский район – 70;

Путятинский район – 42;

Рыбновский район – 210;

Ряжский район – 59;

Рязанский район – 583;

Сапожковский район – 21;

Сараевский район – 114;

Сасовский район – 89;

Скопинский район – 230;

Спасский район – 185;

Старожиловский район – 113;

Ухоловский район – 25;

Чучковский район – 84;

Шацкий район – 92;

Шиловский район – 210.

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