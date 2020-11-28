Обновилась география коронавируса в Рязанской области

В оперативном штабе Рязанской области рассказали, сколько заболевших в муниципалитетах региона.
За последние сутки COVID-19 заболели ещё 119 человек. Всего за все время пандемии зарегистрировали 13 827 случаев.
Случаи заражения коронавирусной инфекцией в городах Рязанской области
На момент 12:30 28 ноября коронавирусом заразились в Рязани – 7 213 человек, в Касимове – 328, в Сасове – 295, в Скопине – 453, в Рыбном — 322, в Михайлове – 156, в Ряжске – 351, в Спасске – 87, в Шацке – 79, в Клепиках – 78, в Кораблине – 94, в Новомичуринске – 210.
Заболеваемость по районам следующая:
Александро-Невский район – 123;
Ермишинский район – 26;
Захаровский район – 81;
Кадомский район – 11;
Касимовский район – 204;
Клепиковский район – 245;
Кораблинский район – 50;
Милославский район – 64;
Михайловский район – 187;
Пителинский район – 11;
Пронский район – 70;
Путятинский район – 42;
Рыбновский район – 210;
Ряжский район – 59;
Рязанский район – 583;
Сапожковский район – 21;
Сараевский район – 114;
Сасовский район – 89;
Скопинский район – 230;
Спасский район – 185;
Старожиловский район – 113;
Ухоловский район – 25;
Чучковский район – 84;
Шацкий район – 92;
Шиловский район – 210.