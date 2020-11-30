О состоянии родственников, находящихся в БСМП, рязанцы могут узнать по телефону

Рязанцы могут узнать о состоянии своих родственников, госпитализированных в БСМП, по телефону. Информация об этом появилась в группе больницы ВКонтакте.

О состоянии пациентов можно узнать по телефонам: (4912) 600-003, доб. 2121, 2122. В будни звонки принимаются с 8 утра до 20 вечера. В выходные – с 10 утра до 16 вечера.

В случае, если дежурные врачи не могут ответить на звонки, рязанцам предлагают направить обращения в электронном виде:

7 этаж — 7etazh_bsmp@mail.ru

6 этаж — 6etazh_bsmp@mail.ru

5 этаж — 5etazh_bsmp@mail.ru

4 этаж — 4etazh_bsmp@mail.ru

3 этаж — 3etazh_bsmp@mail.ru.