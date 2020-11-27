Новости Рязани сегодня: 27 ноября

Редакция РИА «7 новостей» представляет обзор наиболее важных, на наш взгляд, событий и новостей Рязанской области за 27 ноября.

Рязанская область получит более 218 млн рублей на ликвидацию последствий взрывов боеприпасов в Скопинском районе

Изображение Olga Oginskaya с сайта Pixabay

Трансферты в размере 218 856 000 рублей направят на помощь гражданам, признанным пострадавшими в результате ЧП в Скопинском районе. Деньги также получат люди, которые полностью или частично потеряли свое жилье. Определенное количество средств пойдет на строительство нового ФАПа в поселке Шелемишевские хутора, восстановление ряда объектов теплоснабжения и финансирование других мероприятий по ликвидации последствий ЧС.

В Рязани из-за аварии на теплосетях без отопления остались 72 дома

Авария произошла в пятницу, 27 ноября, в 5 часов утра у дома №56 на улице Татарской. На месте повреждения теплосетей обвалился асфальт. Устранить последствия удалось только поздно вечером. Информация о ликвидации аварии появилась в 20:30.

В Рязанском политехническом колледже открыли современные компьютерные мастерские

В пятницу, 27 ноября, в Рязанском политехническом колледже открыли новые компьютерные мастерские. В учреждении появились классы для подготовки первоклассных IT-специалистов. Заместитель председателя правительства Рязанской области и директор политехнического колледжа высоко оценили новые мастерские. При этом руководитель образовательной организации заметил, что теперь за студентами выстроится целая очередь из работодателей.

В субботу в Рязанской области ожидается туман и гололедица

Фото: сайт ГУ МЧС России по Рязанской области

Утром и в первой половине дня 28 ноября в Рязанской области ожидается туман и гололедица. Местами видимость составит 200-800 метров из-за тумана. При этом в отдельных районах области будет гололед и налипание мокрого снега.

Сотрудники ГИБДД проведут в Рязанской области рейды со скрытым патрулированием

Полицейские предупредили, что будут ловить в предстоящие субботу и воскресенье нарушителей правил дорожного движения. Инспекторы будут пресекать нарушения на постах. Также планируется использование специальных транспортных средств скрытого патрулирования.

«Ядовитые выбросы жёлтого цвета» сняли на видео в Рязани

В Рязани сняли на видео «ядовитые выбросы жёлтого цвета». Автор видео говорит, что сделано оно в Недостоеве. На записи можно заметить необычного цвета дым из трубы.

Рязанцев без масок перестанут пускать в общественный транспорт

С пятницы, 27 ноября, в Рязани перестанут пускать пассажиров без масок в автобусы и троллейбусы, обслуживающие муниципальные маршруты. Об этом заявил начальник управления транспорта горадминистрации Андрей Михно.