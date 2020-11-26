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Новости Рязани сегодня: 26 ноября

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Редакция РИА «7 новостей» представляет обзор наиболее важных, на наш взгляд, событий и новостей Рязанской области за 26 ноября.

Работы по реконструкции моста на улице Ленина ведутся согласно графику

же на 90% завершена раскопка котлована. Подрядчик переключил канализационную трубу, которая обеспечивает водоотведение в Советском районе. Кроме того, завершены работы по заливке фундамента под подпорную стену по правой стороне моста. До конца недели подрядная организация завершит забивку свай. Пока из 114 удалось установить чуть больше 30. Завершается перекладка кабельных линий.

Николай Любимов возглавил Рязанское региональное отделение «Единой России»

Его кандидатуру одобрили на конференции в четверг, 26 ноября. Прежний секретарь регионального отделения «Единой России» Аркадий Фомин досрочно прекратил свои полномочия. Он занимал этот пост более 12 лет. Кроме Любимова в бюллетени для голосования была внесена кандидатура Владимира Строганова. Он руководит отделением партии в Скопине. В итоге за губернатора проголосовали 93 участника конференции, за Строганова — 4.

Председатель Рязанского облсуда Елена Сапунова отозвала заявление об отставке

Ранее Сапунова обратилась в Высшую квалификационную коллегию судей с просьбой прекратить её полномочия с 28 октября. Сейчас же выяснилось, что судья передумала и отозвала своё решение. Причины таких действий Сапунова не назвала. 

С рязанцами обсудили концепцию благоустройства парка Морской славы

Обсудив предложенную молодыми архитекторами концепцию, рязанцы пришли к мнению, что парк необходимо озеленить. Кроме того, там не хватает смотровой площадки. При этом важно сохранить баланс между парковой инфраструктурой и его уникальными природными красотами и видами, которые он открывает посетителям на город. Работы будут проводиться в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».

Администрация «М5 Молл» прокомментировала информацию об открытии торгового центра

Через некоторое время начнут работу магазины в тех частях комплекса, которые не пострадали от пожара. Сотрудники делают всё возможное, чтобы это произошло поскорее. Но говорить о дне, когда «М5 Молл» возобновит работу, пока преждевременно. 

В Рязани эвакуировали ТРЦ «Премьер» из-за подозрительного предмета

В полиции сообщили, что причиной эвакуации стал подозрительный предмет. После проверки выяснилось, что в пакете лежали вещи. Никаких опасных веществ там не было. Через некоторое время торговый центр вернулся к нормальной работе. 

На касимовском заводе прошли антитеррористические учения

По сценарию учений, на территорию Приокского завода цветных металлов въехал автомобиль с вооруженными людьми, которые, захватив заложников, потребовали от губернатора выполнения ряда политических и экономических требований. В ходе переговоров склонить их к отказу от преступных действий не удалось. В результате проведения боевого мероприятия преступников нейтрализовали.

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