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Новости Рязани сегодня: 23 ноября

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Редакция РИА «7 новостей» представляет обзор наиболее важных, на наш взгляд, событий и новостей Рязанской области за 23 ноября.

В Рязани скончался ректор РГАТУ Николай Бышов.

Николай Бышов в 1985 году с отличием окончил Рязанский сельскохозяйственный институт имени профессора П. А. Костычева. После окончания института работал инженером в колхозе имени Фрунзе Рыбновского района Рязанской области. Служил в рядах советской армии. С января 1989г. работает в Рязанском государственном агротехнологическом университете (ассистент, старший преподаватель, доцент, профессор, заведующий кафедрой эксплуатации машинно-тракторного парка). С октября 2001 года по июнь 2009 года работал деканом инженерного факультета. В июне 2009годв назначен на должность проректора по учебной работе, с 1 марта 2010 года – первый проректор Рязанского ГАТУ.

В мае 2010 года был избран ректором Рязанского государственного агротехнологического университета.

В Рязанской области выявлено ещё 118 случаев заражения коронавирусом.

Темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,9%. Всего же с начала пандемии в Рязани и области COVID-19 официально подтвердился у 13 тыс 233 человек. Заболеваемость на 100 тыс населения – 1177,7. В целом по России этот показатель составляет 1439,98. 

Анжелика Евдокимова стала уполномоченным по правам ребёнка в Рязанской области.

Напомним, место детского омбудсмена стало вакантным после перехода в областную Думу Екатерины Мухиной. Анжелика Евдокимова – старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области, полковник юстиции. Она занимается взаимодействием со СМИ.

Мэр Рязани Елена Сорокина завела страницу ВКонтакте.

Мэр Рязани отметила, что она не сможет лично реагировать на все сообщения, поэтому следить за просьбами рязанцев будут специалисты городской администрации.

На окраине Рязани отключат холодную воду.

Воду отключат в связи с аварийно-восстановительными работами. Они начнутся в 9 утра и завершатся к 17.00.

В Рязани назначен начальник управления образования и молодёжной политики.

До своего назначения Дмитрий Филиппов руководил школой №49 в посёлке Строитель.

Во вторник в Рязанской области ожидается снег и гололедица.

Фото: ГУ МЧС России по Рязанской области

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