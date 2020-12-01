Среда, 2 декабря, 2020
-1.1 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту

Николай Любимов высказался о присвоении статуса исторического поселения поселку в Касимовском районе

Елена Лобанова

Во вторник, 1 декабря, на заседании регионального правительства, Николай Любимов высказался о присвоении статуса исторического поселения рабочему поселку Елатьма Касимовского района. Об этом пишет пресс-служба правительства Рязанской области. 

Такой же статус планируют присвоить и селу Ижевское Спасского района. Соответствующие проектные работы уже начались.

По словам Николая Любимова, Касимов в целом нуждается в четком градостроительном регулировании. 

— Касимов – одна из жемчужин региона, который необходимо приводить в порядок, принимать необходимые шаги для сохранения всех объектов, которые там находятся. Поэтому в городе еще очень много работы, которая нуждается в поддержке наших депутатов  Госдумы РФ, — подчеркнул глава региона. 

Губернатор также упомянул и сожженный Дом Барковых. Николай Любимов рассказал, что направил письма в Минкультуры РФ и Росимущество с просьбой передать объект культурного наследия одной из организаций Рязанской области, которая принадлежит региональному министерству.

Это, по мнению губернатора, позволит начать работы по сохранению и восстановлению памятника культуры.

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

Читать другие материалы этого автора

Новости медицины

В Рязани работает «горячая» линия по вопросам обеспечения льготных лекарств

В Рязани работает "горячая" телефонная линия по вопросам обеспечения льготных лекарств. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.  Звонки от...
Узнать больше
Новости мира

Буксиры начали доставлять людей на острова в Архангельске

В Архангельске буксиры уже начали доставлять людей на острова. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.  Буксиры начали работать с...
Узнать больше
Новости мира

Первый семейный МФЦ в регионе откроется в Орле в здании соцзащиты

Скоро в Орле появится первый в регионе семейный МФЦ. Проект создания такого центра поддержал губернатор Андрей Клычков. Об этом пишет пресс-служба регионального...
Узнать больше
Новости Рязани

Николай Любимов провел прием граждан в качестве секретаря партии «Единая Россия»

Во вторник, 1 декабря, Николай Любимов провел прием граждан в качестве секретаря регионального отделения партии "Единая Россия". Об этом пишет пресс-служба правительства...
Узнать больше
Новости Рязани

В Рязани открылась выставка работ людей с ограниченными возможностями

В понедельник, 30 ноября, в Рязанской центральной библиотеке имени С.А. Есенина открылась выставка-ярмарка творческих работ людей с ограниченными возможностями. Об этом пишет...
Узнать больше
Новости мира

В Архангельске эвакуировали пять школ из-за сообщений об угрозах взрыва

В понедельник, 30 ноября, в Архангельске эвакуировали сразу пять школ из-за сообщений о заложенных взрывных устройствах. Об этом пишет пресс-служба городской администрации 
Узнать больше
COVID-19

В Новгородской области стартовала рассылка СМС с результатами теста на COVID-19

С вечера 25 ноября в Новгородской области началась рассылка СМС с результатами теста на коронавирус. Об этом сообщает газета "Новгород". 
Узнать больше
Новости Рязани

Сотрудники полиции раскрыли поджог двух автомобилей в Клепиковском районе

Сотрудники полиции раскрыли поджог двух автомобилей в Клепиковском районе. Об этом пишет пресс-служба УМВД по Рязанской области.  С заявлением...
Узнать больше
Новости мира

В Липецкой области на карантин по ОРВИ и коронавирусу закрыли 7 школ и 6 детсадов

По состоянию на понедельник, 30 ноября, в Липецкой области полностью закрыты на карантин 7 школ и 6 детсадов из-за сложной эпидемиологической ситуации....
Узнать больше
Новости мира

В Ельце водитель на иномарке «BMW» насмерть сбил 37-летнего мужчину

В субботу, 28 ноября, в Ельце мужчина на "BMW" насмерть сбил 37-летнего пешехода. Об этом пишет "Липецкмедиа" со ссылкой на пресс-службу регионального...
Узнать больше
Новости мира

30 ноября на более 30-ти улицах Липецка отключат холодную питьевую воду и свет

В понедельник, 30 ноября, в Липецке отключат воду и свет сразу на нескольких улицах. Об этом сообщает пресс-служба Липецкой городской энергетической компании. 
Узнать больше
Новости Рязани

В Пронском районе пьяный мужчина угрожал зарезать мать из-за пива и сигарет

В Пронском районе пьяный мужчина угрожал зарезать мать кухонным ножом. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.  Не...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+