Николай Любимов высказался о присвоении статуса исторического поселения поселку в Касимовском районе

Во вторник, 1 декабря, на заседании регионального правительства, Николай Любимов высказался о присвоении статуса исторического поселения рабочему поселку Елатьма Касимовского района. Об этом пишет пресс-служба правительства Рязанской области.

Такой же статус планируют присвоить и селу Ижевское Спасского района. Соответствующие проектные работы уже начались.

По словам Николая Любимова, Касимов в целом нуждается в четком градостроительном регулировании.

— Касимов – одна из жемчужин региона, который необходимо приводить в порядок, принимать необходимые шаги для сохранения всех объектов, которые там находятся. Поэтому в городе еще очень много работы, которая нуждается в поддержке наших депутатов Госдумы РФ, — подчеркнул глава региона.

Губернатор также упомянул и сожженный Дом Барковых. Николай Любимов рассказал, что направил письма в Минкультуры РФ и Росимущество с просьбой передать объект культурного наследия одной из организаций Рязанской области, которая принадлежит региональному министерству.

Это, по мнению губернатора, позволит начать работы по сохранению и восстановлению памятника культуры.