Николай Любимов высказался о присвоении статуса исторического поселения поселку в Касимовском районе

Во вторник, 1 декабря, на заседании регионального правительства, Николай Любимов высказался о присвоении статуса исторического поселения рабочему поселку Елатьма Касимовского района. Об этом пишет пресс-служба правительства Рязанской области.
Такой же статус планируют присвоить и селу Ижевское Спасского района. Соответствующие проектные работы уже начались.
По словам Николая Любимова, Касимов в целом нуждается в четком градостроительном регулировании.
Губернатор также упомянул и сожженный Дом Барковых. Николай Любимов рассказал, что направил письма в Минкультуры РФ и Росимущество с просьбой передать объект культурного наследия одной из организаций Рязанской области, которая принадлежит региональному министерству.
Это, по мнению губернатора, позволит начать работы по сохранению и восстановлению памятника культуры.