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Николай Любимов поручил уделять больше внимания принципам бережливого производства

Елена Лобанова

В среду, 25 ноября, Николай Любимов поручил уделять больше внимания принципам бережливого производства. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. 

Министр имущественных и земельных отношений Михаил Майоров рассказал о достигнутых результатах в этой сфере. С начала 2018 года министерство реализовало около 40 проектов. 

— В числе наиболее значимых – проект по сокращению количества находящихся в собственности области пакетов акций хозяйственных обществ различной отраслевой принадлежности и унитарных предприятий, проекты по совершенствованию системы закупок в рамках национальных проектов, оптимизации процедуры списания госимущества, процедуры по передаче имущества в муниципальную собственность, цифровизация системы учета правовых документов министерства, сокращение площади неиспользуемых земель сельхозназначения, оптимизация процесса по приему обращений, — рассказал Майоров. 

По словам Николая Любимова бережливое производство позволяет совершенствовать процедуры, механизмы и процессы в работе. 

— И такая деятельность важна для каждого министерства, каждого муниципального образования. Важно видеть то, что можно еще где-то улучшить, и непрерывно с этим работать. Еще есть над чем работать. Внедрению принципов бережливого производства будет уделяться большое внимание и в дальнейшем, — заметил Николай Любимов.

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