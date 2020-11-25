В среду, 25 ноября, Николай Любимов поручил уделять больше внимания принципам бережливого производства. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Министр имущественных и земельных отношений Михаил Майоров рассказал о достигнутых результатах в этой сфере. С начала 2018 года министерство реализовало около 40 проектов.

— В числе наиболее значимых – проект по сокращению количества находящихся в собственности области пакетов акций хозяйственных обществ различной отраслевой принадлежности и унитарных предприятий, проекты по совершенствованию системы закупок в рамках национальных проектов, оптимизации процедуры списания госимущества, процедуры по передаче имущества в муниципальную собственность, цифровизация системы учета правовых документов министерства, сокращение площади неиспользуемых земель сельхозназначения, оптимизация процесса по приему обращений, — рассказал Майоров.

По словам Николая Любимова бережливое производство позволяет совершенствовать процедуры, механизмы и процессы в работе.

— И такая деятельность важна для каждого министерства, каждого муниципального образования. Важно видеть то, что можно еще где-то улучшить, и непрерывно с этим работать. Еще есть над чем работать. Внедрению принципов бережливого производства будет уделяться большое внимание и в дальнейшем, — заметил Николай Любимов.