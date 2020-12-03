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Николай Любимов поручил решить проблемы с маршрутом №13

Елена Лобанова

Губернатор Рязанской области Николай Любимов поручил решить проблемы с маршрутом №13. Об этом он сказал 2 декабря на конференции по вопросам поддержки людей с ограниченными возможностями. 

Соответствующее поручение глава региона дал министерству труда и соцзащиты Рязанской области. 

На конференции также подняли вопросы социализации детей с ограниченными возможностями в образовательных учреждениях. 

— Рязанская область стала вторым регионом в стране после Санкт-Петербурга, где внедрен новый сервис по сопровождаемому проживанию молодых инвалидов в тренировочных квартирах, где они учатся необходимым навыкам самостоятельной жизни по индивидуальным планам совместно с родителями. Правительством региона предоставлено три квартиры, — говорится в сообщении. 

Также в Рязанской области появится многопрофильный социально-реабилитационный центр «Сосновый бор». По словам Валерия Емеца, он станет площадкой для реализации комплексного подхода к социализации граждан с ограниченными возможностями здоровья и их профориентации.

Губернатор отметил, что необходимо и дальше продолжать создавать комфортную среду для инвалидов. 

Николай Любимов также поручил министерству физической культуры и спорты наращивать темпы работы по увеличению количества людей с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся спортом.

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