Губернатор Рязанской области Николай Любимов поручил решить проблемы с маршрутом №13. Об этом он сказал 2 декабря на конференции по вопросам поддержки людей с ограниченными возможностями.

Соответствующее поручение глава региона дал министерству труда и соцзащиты Рязанской области.

На конференции также подняли вопросы социализации детей с ограниченными возможностями в образовательных учреждениях.

— Рязанская область стала вторым регионом в стране после Санкт-Петербурга, где внедрен новый сервис по сопровождаемому проживанию молодых инвалидов в тренировочных квартирах, где они учатся необходимым навыкам самостоятельной жизни по индивидуальным планам совместно с родителями. Правительством региона предоставлено три квартиры, — говорится в сообщении.

Также в Рязанской области появится многопрофильный социально-реабилитационный центр «Сосновый бор». По словам Валерия Емеца, он станет площадкой для реализации комплексного подхода к социализации граждан с ограниченными возможностями здоровья и их профориентации.

Губернатор отметил, что необходимо и дальше продолжать создавать комфортную среду для инвалидов.

Николай Любимов также поручил министерству физической культуры и спорты наращивать темпы работы по увеличению количества людей с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся спортом.