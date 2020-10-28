Назначен новый командир 137-го парашютно-десантного полка

Полковник Роман Борсук официально вступил в должность командира 137-го Гвардейского парашютно-десантного Рязанского ордена Красной Звезды полка. Об этом сообщает ТКР.

Уделить внимание боевой подготовке и систематизировать пункты управления, чтобы соответствовать современным войскам – такие планы у Романа Борсука.

В 1997 году он закончил Рязанское десантное училище, в разные годы служил командиром взвода, начальником штаба, командиром батальона. Позже закончил общевойсковую академию им. Фрунзе и был назначен начальником оперативного штаба в Пскове.

реклама

Боевой опыт получил в Сирийско-арабской республике и в Закавказье.

До него полком руководил полковник Анатолий Завгородний, назначенный на должность заместителя командира дивизии.