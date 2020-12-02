Нашёл на улице банковскую карту. Как поступить с ней?

«Пенсионерка в Рязани нашла чужую банковскую карту и расплатилась ей в магазине», «Касимовцу грозит до шести лет тюрьмы за оплату товаров картой другого человека», «Молодая пара расплачивалась в магазинах областного центра с чужого «пластика» — это сообщения только за последний месяц. С распространением безналичных платежей участились и случаи, когда держатели карты теряют ее, а нашедшие не спешат возвращать владельцам.

Если вы нашли чужую карту, расплачиваться ей за товары или услуги, снимать деньги нельзя — это уголовное преступление.

Самостоятельно разыскивать держателя карты не стоит. Есть риск встретиться с мошенниками, которые, увидев подобное объявление, например, в социальных сетях, попытаются обманом завладеть картой или припугнуть нашедшего, — советует заведующий сектором платежных систем и расчетов рязанского отделения Банка России Денис Никитин. – Но и оставлять без внимания платежную карту, если вы ее увидели на земле или в банкомате, не нужно, чтобы не допустить ее попадания в руки недобросовестных граждан.

Лучшим решением будет позвонить в банк, который выпустил данный платежный инструмент. Телефон бесплатной «горячей» линии обычно размещен на обратной стороне. Кредитная организация заблокирует карту и свяжется с ее владельцем. Также менеджер подскажет, что делать с находкой: уничтожить или передать в офис банка.