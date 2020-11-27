На Севастопольской аллее высадили, рябины, ивы и пузыреплодник

В Рязани завершается благоустройство Севастопольской аллеи. 27 и 28 ноября там прошли работы по озеленению, пишет пресс-служба мэрии.

Аллею украсили более 900 кустов пузыреплодника, 5 рябин и 7 шаровидных ив.

Грунт довольно теплый, порядка 7 градусов, а высадка сейчас очень удобная и благоприятная: у растений закончилась полностью вегетация, они сбросили листву и нет рисков, – отметил руководивший посадкой эколог питомника декоративных растений «Дендроусадьба» Петр Морозов.

На растения распространяется гарантия – 12 месяцев, сообщили в администрации. Если растения не приживутся, их заменят на новые.





