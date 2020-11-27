На реализацию нацпроектов в Рязанской области в 2021 году запланировано более 12 млрд. рублей

В четверг, 26 ноября, состоялись публичные слушания по проекту бюджета Рязанской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. В обсуждении приняли участие депутаты Рязанской областной Думы, представители регионального правительства, министерств и ведомств, муниципальных образований, общественных организаций и объединений, контрольно-счетной палаты, налоговой службы.
Открывая заседание, председатель облдумы Аркадий Фомин, отметил, что региональный бюджет был принят в первом чтении, а на комитетах депутаты тщательно проработали его основные характеристики.
Как отметил председатель регионального парламента, сейчас в проект бюджета включен не весь объем федеральных трансфертов. Существенные дополнительные средства были внесены правительством РФ ко второму чтению федерального бюджета.
Стоит отметить, что публичные слушания предваряют работу над законопроектом во втором чтении.