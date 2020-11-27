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На реализацию нацпроектов в Рязанской области в 2021 году запланировано более 12 млрд. рублей

7info

В четверг, 26 ноября, состоялись публичные слушания по проекту бюджета Рязанской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. В обсуждении приняли участие депутаты Рязанской областной Думы, представители регионального правительства, министерств и ведомств, муниципальных образований, общественных организаций и объединений, контрольно-счетной палаты, налоговой службы.

Открывая заседание, председатель облдумы Аркадий Фомин, отметил, что региональный бюджет был принят в первом чтении, а на комитетах депутаты тщательно проработали его основные характеристики.

– При формировании бюджета мы опирались на задачи, которые ставит президент РФ Владимир Путин, губернатор, которые прописаны в национальных проектах. В первую очередь, в нем учтены расходы на выполнение всех социальных обязательств перед рязанцами, – рассказал Аркадий Фомин. – Предусмотрено финансирование зарплатых обязательств перед работниками бюджетной сферы, поддержка отдельных категорий граждан, обеспечение работы учреждений социальной отрасли. На реализацию 11 национальных проектов на три года заложено свыше 33 млрд. рублей. В 2021 году на мероприятия по нацпроектам запланировано чуть более 12 млрд. рублей.

Как отметил председатель регионального парламента, сейчас в проект бюджета включен не весь объем федеральных трансфертов. Существенные дополнительные средства были внесены правительством РФ ко второму чтению федерального бюджета.

– После их окончательного распределения станет понятно, как изменятся параметры областного бюджета. Анализируя возможности бюджета, депутаты также будут обозначать острые вопросы, наиболее волнующие людей, которые есть и в районах, и в областном центре, – подчеркнул Аркадий Фомин.

Стоит отметить, что публичные слушания предваряют работу над законопроектом во втором чтении.

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