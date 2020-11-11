На пожаре в Шацком районе погибла семья из Рязани

Во время пожара в селе Ранние Всходы Шацкого района погибли супруги-пенсионеры из Рязани. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса».
Напомним, пожар случился вечером во вторник, 10 ноября. В результате него огнём был уничтожен деревянный жилой дом.
По данным СМИ, сначала загорелись хозпостройки. После этого огонь перекинулся уже на дом.
По словам главы администрации сельского поселения Василия Нечушкина, погибшие переехали в родное село из Рязани после того, как вышли на пенсию. Жили они там несколько лет. Нечушкин назвал их хорошими и трудолюбивыми людьми.
Причину пожара устанавливают эксперты.