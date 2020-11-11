На пожаре в Шацком районе погибла семья из Рязани

Во время пожара в селе Ранние Всходы Шацкого района погибли супруги-пенсионеры из Рязани. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса».

Напомним, пожар случился вечером во вторник, 10 ноября. В результате него огнём был уничтожен деревянный жилой дом.

По данным СМИ, сначала загорелись хозпостройки. После этого огонь перекинулся уже на дом.

– Хотя пожарные прибыли быстро, отстоять его не удалось. В пожаре погибли хозяева – семья пенсионеров из Рязани, – сообщается на сайте издательства «Пресса».

По словам главы администрации сельского поселения Василия Нечушкина, погибшие переехали в родное село из Рязани после того, как вышли на пенсию. Жили они там несколько лет. Нечушкин назвал их хорошими и трудолюбивыми людьми.

Причину пожара устанавливают эксперты.