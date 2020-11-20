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Новости РязаниОбщество

На ликвидацию свалки в Хамбушево выделят более 31 млн. рублей

7info

На заседании комитета по градостроительной деятельности и землепользованию Рязанской городской Думы депутаты рассмотрели проект бюджета города на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в части профильных вопросов комитета. Об этом сообщила пресс-служба Думы. 

Как отметил докладчик, средства будут расходоваться в рамках нескольких программ. Так, в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды в городе Рязани» 31 млн. 410  тыс. рублей будет выделено на ликвидацию несанкционированной свалки в Хамбушево и рекультивацию нарушенных земель. Кроме того, предусмотрены средства на охрану зеленого фонда (630 тыс. рублей ежегодно), содержание муниципальных водных объектов (763,8 тыс. рублей ежегодно), экологический мониторинг водных объектов (70,6 тыс. рублей ежегодно).

В рамках муниципальной программы «Жилище» запланировано финансирование мероприятий по развитию застроенных территорий (155,3 тыс. рублей ежегодно) и разработку градостроительной и проектной документации (6 млн. 700 тыс. рублей в 2021 году).

Продолжится реализация адресной инвестиционной программы города Рязани. В бюджет заложено 10,9 млн. рублей на эти цели. Большая часть – 6,9 млн. рублей — будет выделена на проектные и строительно-монтажные работы Нового гражданского кладбища.

После рассмотрения проекта бюджета на публичных слушаниях и всех комитетах он будет вынесен на заседание Рязанской городской Думы.

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