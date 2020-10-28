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На базе рязанской больницы создаётся коронавирусный координационный Центр

7info

В поликлинике больницы №10 в Рязани формируется координационный Центр. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Рязанской области.

– В Центре будет аккумулироваться и анализироваться вся входящая информация по пациентам с новой коронавирусной инфекцией, а также контактным пациентам. На основе созданной базы данных будут планироваться осмотры, обзвоны пациентов, а также взятие мазков. Специалисты будут осуществлять контроль за качеством выполнения осмотров на дому, своевременность выполнения вызовов. Это позволит эффективнее использовать имеющиеся силы и ресурсы, обеспечить более оперативную и качественную медпомощь населению, – говорит заведующая поликлиникой Марина Панина.

Для пациентов выделено несколько горячих телефонных линий.

Теперь, при необходимости, по номеру 35-05-39 можно получить ответы по всем организационным вопросам, связанным с оказанием медпомощи в период пандемии, в том числе о готовности исследования ПЦР (молекулярно-генетический анализ, который выявляет возбудителя – РНК коронавируса SARS-CoV-2 в организме).

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Кроме того, по номеру 35-18-59 пациенты, которым требуется тест на COVID-19 для плановой госпитализации, могут проконсультироваться с врачом-инфекционистом.

Ещё один номер выделен для постоянной связи с лицами, имеющими контакт с заболевшими коронавирусной инфекцией или болеющими в легкой форме. Согласно утвержденным нормативам, сформирован алгоритм дистанционного взаимодействия. С опрашиваемыми по телефону связывается медицинский работник, который задает вопросы, согласно составленному перечню, а также назначает дату следующего созвона. Информация передается врачу. 

В день максимальное количество звонков достигает 70.

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