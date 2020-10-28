На базе рязанской больницы создаётся коронавирусный координационный Центр

В поликлинике больницы №10 в Рязани формируется координационный Центр. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Рязанской области.
Для пациентов выделено несколько горячих телефонных линий.
Теперь, при необходимости, по номеру 35-05-39 можно получить ответы по всем организационным вопросам, связанным с оказанием медпомощи в период пандемии, в том числе о готовности исследования ПЦР (молекулярно-генетический анализ, который выявляет возбудителя – РНК коронавируса SARS-CoV-2 в организме).
Кроме того, по номеру 35-18-59 пациенты, которым требуется тест на COVID-19 для плановой госпитализации, могут проконсультироваться с врачом-инфекционистом.
Ещё один номер выделен для постоянной связи с лицами, имеющими контакт с заболевшими коронавирусной инфекцией или болеющими в легкой форме. Согласно утвержденным нормативам, сформирован алгоритм дистанционного взаимодействия. С опрашиваемыми по телефону связывается медицинский работник, который задает вопросы, согласно составленному перечню, а также назначает дату следующего созвона. Информация передается врачу.
В день максимальное количество звонков достигает 70.