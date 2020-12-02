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На 15 улицах Рязани отключили холодную воду

7info7

В Рязани в среду, 2 декабря, отключили холодную воду. Информацию об этом разместила на своём сайте администрация города.

Причина отключения – проведение аварийно-восстановительных работ.

До 17.00 воды не будет по следующим адресам: улица Касимовское шоссе, дом 23, дом 23 корп. 1, дом 25, дом 25 корп. 3, дом 25 корп. 4, улица Кальная, дом 22.

Также до 17.00 отключили воду на улице Связи (дом 7, дом 9а, дом 10, дом 10б, дом 11, дом 11а, дом 12, дом 13, дом 14, дом 14в, дом 14в стр. 4, дом 15, дом 16, дом 17, дом 17а (школа №38), дом 18, дом 19, дом 20, дом 22), на улице 1-я Прудная (дом 22, дом 24, дом 24а) и улице Соколовская (дом 1в, дом 2а, дом 2б).

В мэрии также уточнили, что к 17.00 воду дадут по следующим адресам: Московское шоссе, дом 45 корп. 1, улица Трехреченская, улица Семчин Лоск, улица Озерной проезд, улица Дачная (пос. Семчино), улица 1-я Озерный переулок, улица 2-й Озерный переулок, улица 3-й Озерный переулок, улица 4-й Озерный переулок, улица 5-й Озерный переулок.

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