МП «Водоканал города Рязани» временно приостановил приём граждан

МП «Водоканал города Рязани» сообщает, что с 22 октября 2020 года приостановлен личный приём граждан по адресу Касимовское шоссе, д.9.

Ограничительные меры вводятся в связи с ростом числа случаев заражения коронавирусной инфекцией(COVID-19) и в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия среди населения Рязанской области, сообщает пресс-служба предприятия.

Приём граждан проводится посредством интернет-приёмной.

Собственники жилых помещений могут обращаться за консультациями:

– по вопросам расчётов за коммунальные услуги, опломбировки приборов учёта и др по телефону 20-20-04;

– по производственно-техническим вопросам по телефону 41-01-15, 41-45-03;

– по другим вопросам по телефону 41-00-10 (приёмная);

– по всем вопросам в пункты приёма КВЦ по адресам: ул. Крупской д.19, ТЦ «ДИКСИ» ул. Советской Армии, д.13а, ТЦ «Полетаевский -2» ул. Татарская, д. 95.

Юридические лица и предприятия города могут передать показания приборов учёта по следующим адресам эл. почты или по телефонам:

— Советский район — kvo@vkrzn.ru или 21-71-04;

— Октябрьский район — gsv@vkrzn.ru или 32-88-42;

— Московский район — poi@vkrzn.ru или 21-71-04;

— Железнодорожный район — mna@vkrzn.ru или 21-57-64;

— ТСЖ и УК — bnp@vkrzn.ru или 41-01-16;

— Бюджетные организации — cga@vkrzn.ru или 21-74-80;

–производственно-технический отдел 41-01-15, 41-45-03;

– бухгалтерия 41-00-18, 21-77-31, 41-37-77;

– приёмная 41-00-10.

В сложившейся эпидемиологической обстановке очень важно проявить личную ответственность за соблюдением режима ограничений: соблюдать дистанцию и масочный режим, сократить контакты и передвижения по городу, без крайней необходимости не выходить из дома.