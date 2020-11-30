Молодые педагоги Рязанской области получат единовременные денежные выплаты

В понедельник, 30 ноября, состоялось заседание комиссии по предоставлению единовременной выплаты молодым специалистам, принятым на педагогические должности в муниципальные и государственные общеобразовательные организации.

В обсуждении приняли участие депутат Государственной Думы, региональный координатор проекта партии «Единая Россия» «Новая школа» Елена Митина и министр образования и молодежной политики Рязанской области Ольга Щетинкина.

— Единовременная выплата предоставляется однократно молодым специалистам, соответствующим определенным требованиям. Среди них: возраст на дачу подачи документов не старше 30 лет, трудоустройство на должность педагогического работника в образовательную организацию в год окончания ссуза или вуза, работа на должности педагогического работника по основному месту работы на основании трудового договора, заключенного с образовательной организацией, — рассказала Елена Митина.

Комиссия приняла решение о назначении единовременной выплаты 154 педагогам из г. Рязани, г. Скопина и г. Сасово, а также из Рязанского, Рыбновского, Ряжского, Пронского, Клепиковского, Милославского, Сараевского, Сасовского, Чучковского, Кадомского, Кораблинского, Михайловского, Пителинского, Сапожковского, Шацкого, Шиловского районов.