Минздрав прокомментировал жалобы на поликлинику №2 в Рязани

После появления в соцсетях жалоб на нехватку медиков в поликлинике №2 в Рязани проводится проверка. Об этом, со ссылкой на региональный Минздрав, сообщила оперативная группа правительства Рязанской области.

Министр здравоохранения региона Андрей Прилуцкий напомнил, что ранее поликлинику осмотрел вместе с Дмитрием Хубезовым вице-губернатор Игорь Греков. Представители власти оценили, как разделены потоки пациентов, пообщались с персоналом лечебного учреждения.

– Да, доктора болеют, и нагрузка на медицину в целом сильно возросла, – отметил Прилуцкий. – Туда направлены восемь ординаторов РязГМУ, которые возьмут на себя значительную часть работы с пациентами.

Также поликлиника получит четыре машины из гаража правительства Рязанской области для обслуживания вызовов.

Министр пообещал разобраться с каждой конкретной жалобой и принять меры.