Минздрав прокомментировал жалобы на поликлинику №2 в Рязани

После появления в соцсетях жалоб на нехватку медиков в поликлинике №2 в Рязани проводится проверка. Об этом, со ссылкой на региональный Минздрав, сообщила оперативная группа правительства Рязанской области.
Министр здравоохранения региона Андрей Прилуцкий напомнил, что ранее поликлинику осмотрел вместе с Дмитрием Хубезовым вице-губернатор Игорь Греков. Представители власти оценили, как разделены потоки пациентов, пообщались с персоналом лечебного учреждения.
Также поликлиника получит четыре машины из гаража правительства Рязанской области для обслуживания вызовов.
Министр пообещал разобраться с каждой конкретной жалобой и принять меры.