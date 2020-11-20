Минобр прокомментировал веерное дистанционное обучение в школах Рязани

В Минобре ответили на вопрос рязанки, которая поинтересовалась, почему на дистанционное обучение в Рязани не переводят учеников начальной школы. Его она задала на странице губернатора Рязанской области Николая Любимова в соцсети.

В региональном министерстве образования и молодёжной политики сообщили, что ученики старшей школы чаще заражаются коронавирусом. В частности, на их долю приходится две трети случаев. Кроме того, они лучше адаптируются к дистанционному обучению. Наконец, с младшеклассниками должны заниматься родители, так как они не могут сами работать с онлайн-платформой. При этом работу этим людям никто не отменял.

Напомним, ранее о введении изменений в расписание работы учебных заведений Рязани сообщил во время своего обращения губернатор Любимов.

Ученики с 1 по 4, а также 9 и 11 классов продолжат учиться в школах. С 23 ноября по 6 декабря в Рязани дистанционно будут учиться школьники 5 и 6 классов, затем они вернулся в школы. С 7 по 20 декабря уйдут на дистанционку 7,8 и 10 классы.