В Рязани в поликлинике №4 открылся колл-центр

В Рязанской поликлинике №4 открылся call-центр для обеспечения контроля за больными COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Врач-терапевт Наталия Баулина отметила, что данные центры позволят оперативнее реагировать на быстро меняющееся состояние пациентов.

В скором времени к работе в call-центрах присоединятся студенты РязГМУ. По телефону горячей линии они смогут давать консультации по вопросам лечения заболевания и психологического состояния пациентов.

К открытию центра телефонную сим-карту медработникам вручил координатор регионального отделения «Молодежка ОНФ» Глеб Шабонин.

Всего в Рязани такие центры открыты в 9 поликлиниках и двух поликлинических отделения