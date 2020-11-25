МЧС предупредило рязанцев о тумане и мокром снеге

МЧС опубликовало очередное метеопредупреждение для рязанцев. На этот раз – о тумане и мокром снеге. Его текст размещён на официальном сайте регионального управления МЧС России.

По данным синоптиков, в среду, 25 ноября, в первой половине дня в регионе ожидается туман, при котором видимость снизится до 200-500 метров. Также возможно налипание мокрого снега.

Будьте внимательны и осторожны!

Напомним также, что вечером во вторник было опубликовано ещё одно метеопредупреждение. В нём говорилось о сильном тумане и гололедице.