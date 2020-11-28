Макаронный номер. Почувствуйте себя итальянским гурманом даже при закрытых границах

Различные виды макарон- достаточно частый гость на нашем столе, и вопреки популярному мифу их разумное потребление совершенно не вредит здоровью и фигуре. Но чтобы спагетти, паста, фетучини и другие блюда подарили вам настоящее наслаждение, необходимо знать несколько тонкостей при выборе исходного продукта.

Янтарное лакомство

Обратите внимание ,что в этом обзоре речь в основном пойдет о классических изделиях, состоящих исключительно из муки и воды. Даже добавление куриных яиц в традиционную рецептуру делает продукт достаточно калорийным, чтобы считать эту пищу здоровой и полезной. Что уж говорить об изделиях быстрого приготовления, где используется далеко не безвредное пальмовое масло. Если в составе присутствуют компоненты с приставкой «Е», лучше положить эти макароны обратно на полку.

Максимум, что может находиться в некоторых сортах качественных макарон – это натуральные цветовые добавки (морковный или свекольный сок, шпинат, некоторые специи, чернила каракатицы),- поясняет Надежда Баринова, старший товаровед рязанского магазина одной из федеральных торговых сетей. Однако, в этом случае на упаковке обязательно должно быть указано наличие таких естественных красителей.

Итак с составом вроде бы все понятно. Теперь пару слов о цвете. Настоящие макароны должны иметь золотисто-солнечный, янтарный, но не едко едко-жёлтый оттенок. Броский ядовито-охристый цвет — признак того, что в продукт добавили синтетические красители для того, чтобы скрыть некачественное сырьё.

Белый или сероватый окрас сразу выдает второсортность использованной муки. Не тревожьтесь, если увидите темные точки на макаронах — это результат помола цельного зерна. А вот белые крапинки, а также крошки и фрагменты макарон в пачке — это уже признак некачественной муки.

Твёрдая уверенность

Вообще, настоящие макароны произведены исключительно из твёрдых сортов пшеницы. В Италии, Франции и Греции паста из мягких сортов пшеницы- вообще вне закона. У нас мука для изготовления макарон, делится на 3 группы: А, Б, В. Группа А — мука твёрдых сортов (дурум), Б — мягкая стекловидная мука, В — мягкая хлебопекарная мука. Как вы понимаете, макароны из муки группы А брать предпочтительнее. У них низкий гликемический индекс (всего 50), такие изделия богаты клетчаткой, витамином В и минералами.

А вот макароны, сделанные из муки категории Б, куда входит аморфный крахмал, после варки будут прилипать к зубам и оставят после себя мутную воду в кастрюле.

Макароны из мягких сортов пшеницы легко ломаются, тогда как изделия класса А упруги и хорошо гнутся.

Сюрприз от диетологов

На упаковке обязательно будет указано соотношение белков жиров и углеводов.В качественных изделиях количество белков на 100 грамм макарон будет около 13–14 г. Макароны, белковая ценность которых составляет менее 10,5 г, если вы заботитесь о своем здоровье, лучше не покупать.

Несколько слов о цене макарон

Конечно, добротный и полезный продукт не может стоить откровенно дешево, но учтите, что некоторые производители дополнительно накручивают 20-30% за широко разрекламированный бренд, а импортный продукт при прочих равных обойдется вам дороже из-за дополнительных логистических расходов,- считает Надежда Баринова

Перед покупкой обратите внимания на срок годности макарон. В среднем он составляет около трех лет; цветные изделия с добавками (морковь, свекла, шпинат) нужно съесть в течение 24 месяцев.

Кстати, качественные макароны — отличная пища в период поста. Опытные диетологи советуют чаще сочетать их не с маслом и соусами, а с тушёными овощами.