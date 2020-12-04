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«М5 Молл»: Дед Мороз возвращается с подарками!

7info7

Меньше месяца осталось до самого долгожданного праздника, который c нетерпением ждут и дети, и взрослые, ведь Новый год – это подарки, мечты и надежды на лучшее будущее. Торгово-развлекательный центр «М5 Молл» предлагает отвлечься от проблем уходящего года и, как во времена детства, написать письмо Деду Морозу с новогодними желаниями, а Дедушка постарается их исполнить.

Чтобы желание сбылось, необходимо проявив свой творческий талант, принять участие в конкурсе новогодних посланий для Деда Мороза. Для этого участнику нужно разместить в своем аккаунте в социальной сети Инстаграм, не забыв открыть свою страницу, список подарков, которые хотелось бы получить от Волшебника.  Затем отметить в посте аккаунт @m5mall, поставить хэштег #М5МоллВернитеДедаМороза и продублировать пост в Instagram-stories с отметкой @m5mall, чтобы Дед Мороз точно увидел пожелание. Все послания обязательно дойдут до адресата, а самые необычные будут отмечены подарками. Имена счастливчиков будут публиковаться ежедневно на протяжении всего декабря на странице торгово-развлекательного центра «М5 Молл» в Instagram.

Информационные партнеры новогодней акции: Библиотека им. Горького, магазины Pantamo Jeans, «Иджеван» и Black and White. В конце декабря партнеры выберут счастливчиков, которым вручат эксклюзивные подарки.

Более подробную информацию о мероприятиях в ТРЦ «М5 Молл» можно узнать на официальной странице «М5 Молл» в социальных сетях ВКонтакте и Instagram, на сайте и в мобильном приложении.

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