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Квартиры для детей-сирот от государства. Все ли имеют право на жильё?

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Право детей, лишенных попечения родителей, на получение жилья закреплено законодательно. Однако процедура предоставления жилого помещения детям-сиротам имеет свои особенности. И.о прокурора Пителинского района Дарья Лощинина разъяснение, всем ли сиротам предоставляют квартиру от государства и как регламентирован этот процесс.

Порядок обеспечения жильем детей-сирот регламентируется Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

В соответствии с п.3 ст.8 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ чтобы воспользоваться правом на получение жилплощади, необходимо быть включенным в список детей-сирот, подлежащих обеспечению жильем. На федеральном уровне порядок формирования списка регулируется Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 397 «О формировании списка детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей …». В список включаются следующие лица:

— дети, оставшиеся без попечения родителей, по достижении ими возраста 14 лет по инициативе их законных представителей или органов опеки и попечительства, если законные представители в течение 3 месяцев не приняли меры по включению их в список;

— лица из числа детей-сирот (от 18 до 23 лет);

— лица, из числа детей-сирот, достигшие возраста 23 лет, которые имели право на включение в список, но по каким-то причинам не смогли его реализовать.

Чтобы получить квартиру от государства недостаточно лишь иметь статус сироты. В соответствии с п.1 ст.8 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ жилье предоставляется лицам данной категории если они:

— не являются нанимателями жилья на сновании договора социального найма;

— не являются членами семьи гражданина, являющегося нанимателем помещения по договору социального найма;

— не имеют жилых помещений в собственности на любых основаниях (приватизация, дарение, покупка, наследование);

— проживание в их собственном или муниципальном жилье, где они имеют право пользования, признано невозможным.

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