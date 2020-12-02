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Коронавирусом заразились более 14 тыс рязанцев

7info

Более 14 тысяч рязанцев заразились коронавирусом с начала пандемии. На 11.30 2 декабря COVID-19 официально подтверждён у 14 тыс 299 жителей Рязани и области. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства. 

Наибольшее число заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет. Таких людей 6 тыс 28 человек. Коронавирус диагностирован у 4 тыс 239 рязанцев в возрасте от 18 до 45 лет, 2 тыс 504 человека –  от 65 до 80 лет.

Старше 80 лет 517 рязанцев, заразившихся COVID-19. Кроме того, коронавирусом заразились уже 1011 детей. Их возраст – от 0 до 18 лет. 

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