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Коммунальные службы продолжают бороться с гололёдом

7info7

В Рязани коммунальщики продолжают бороться с последствиями непогоды. Из-за выпавших в минусовую температуру осадков улицы города покрылись ледяной коркой.

По сообщению пресс-службы мэрии, городские службы заблаговременно приготовились к ухудшению погоды, к ликвидации последствий стихии они приступили незамедлительно. Аварийные системы жизнеобеспечения отключены не были. Они работают в штатном режиме. Не зафиксировано падения деревьев и повреждения автомобилей.

Коммунальщики провели атигололёдную обработку во всех районах города.  Посыпка проезжей части и тротуаров песко-соляной смесью продолжается.

Работы по ликвидации последствий погодных явлений будут продолжены, добавили в администрации Рязани.

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