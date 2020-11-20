Коммунальные службы продолжают бороться с гололёдом

В Рязани коммунальщики продолжают бороться с последствиями непогоды. Из-за выпавших в минусовую температуру осадков улицы города покрылись ледяной коркой.

По сообщению пресс-службы мэрии, городские службы заблаговременно приготовились к ухудшению погоды, к ликвидации последствий стихии они приступили незамедлительно. Аварийные системы жизнеобеспечения отключены не были. Они работают в штатном режиме. Не зафиксировано падения деревьев и повреждения автомобилей.

Коммунальщики провели атигололёдную обработку во всех районах города. Посыпка проезжей части и тротуаров песко-соляной смесью продолжается.

Работы по ликвидации последствий погодных явлений будут продолжены, добавили в администрации Рязани.