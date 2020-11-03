Когда уйдут на каникулы рязанские школы, работающие в режиме «5+1»

Во вторник, 3 ноября, губернатор Рязанской области Николай Любимов сообщил о том, что в рязанских школах из-за коронавируса продлили каникулы на 10 дней.

В школах, которые учатся по четвертям, вопросов не возникло. Сейчас ученики находятся на каникулах, их автоматически продлят на 10 дней. В то же время в Рязани есть школы, в которых дети учатся 5 недель, затем неделю отдыхают. В них сейчас идут уроки.

В министерстве образования и молодёжной политики Рязанской области пояснили, как изменится учебный процесс в тех школах, которые работают в режиме «5+1». 3 ноября дети учатся, 4 ноября – праздничный день. Дополнительные 10-дневные каникулы для них начнутся с 5 ноября.

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При этом детские учреждения дополнительного образования и детские сады будут работать в обычном режиме.