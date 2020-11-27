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Клепиковца будут судить за ограбление и избиение пожилой женщины-инвалида

Елена Лобанова

Следственное подразделение МВД по Клепиковскому району завершило расследование уголовного дела в отношении 36-летнего житель деревни Первушкино. Он обвиняется в избиении и ограблении пожилой женщины-инвалида. Об этом пишет пресс-служба УМВД по Рязанской области. 

Следователи выяснили, что подсудимый ранее уже был судим. В общей сложности он провел в местах лишения свободы более 8 лет. 

В январе 2020 года пьяный мужчина пришел к соседке и забрал из ее кошелька все деньги. А когда пенсионерка пыталась остановить его, злоумышленник скинул ее с инвалидной коляски и избил. 

— 36-летний мужчина не признал вину в совершенном преступлении, постоянно затягивал следствие и препятствовал проведению экспертиз. Но следователям все-таки удалось собрать достаточно улик для вынесения обвинительного заключения, — говорится в сообщении. 

В ноябре уголовное дело по ч.2 ст.161 УК РФ с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.

Обвиняемому грозит наказание до 7 лет лишения свободы.

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