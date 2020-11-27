Клепиковца будут судить за ограбление и избиение пожилой женщины-инвалида

Следственное подразделение МВД по Клепиковскому району завершило расследование уголовного дела в отношении 36-летнего житель деревни Первушкино. Он обвиняется в избиении и ограблении пожилой женщины-инвалида. Об этом пишет пресс-служба УМВД по Рязанской области.
Следователи выяснили, что подсудимый ранее уже был судим. В общей сложности он провел в местах лишения свободы более 8 лет.
В январе 2020 года пьяный мужчина пришел к соседке и забрал из ее кошелька все деньги. А когда пенсионерка пыталась остановить его, злоумышленник скинул ее с инвалидной коляски и избил.
В ноябре уголовное дело по ч.2 ст.161 УК РФ с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.
Обвиняемому грозит наказание до 7 лет лишения свободы.