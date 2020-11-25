Касимовского депутата Александра Сучкова отпустили под домашний арест

Суд изменил меру пресечения для депутата из Касимова Александра Сучкова на домашний арест. Об этом сообщает «Новая газета Рязань».

По данным Следственного комитета, уголовное дело в отношении него возбудили по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата). Основанием для этого послужили материалы поступившие из УФСБ России по Рязанской области и прокуратуры.

По версии следствия, преступление было совершено в мае – июне 2020 года. Сучков, исполнявший обязанности директора муниципального предприятия, из его средств оплатил долг другого предприятия, которое было должником у организации, где одним из учредителей является супруга подозреваемого. Ему вменяют хищение около 10 млн. рублей.

Ранее Советский районный суд Рязани продлил Сучкову срок содержания под стражей до 10 декабря. Защита депутата подала апелляцию. В итоге Рязанский областной суд принял решение заменить меру пресечения на домашний арест.