Касимовец оплатил все штрафы ГИБДД, чтобы не лишиться «прав»

Сотрудники Касимовского районного отделения судебных приставов смогли взыскать с гражданина долги по штрафам ГИБДД, пригрозив временно лишить его «прав». Об этом сообщила пресс-служба Управления ФССП по Рязанской области

Мужчина с сентября 2019 года накопил почти 20 штрафов ГИБДД. Общая сумма долга вместе с исполнительным сбором составила 25 тысяч рублей. Примечательно то, что штрафы ему выписали в Московской, Рязанской, Тверской и Кемеровской областях, а также в городе Набережные Челны Республики Татарстан.

Судебный пристав выяснил, что должник имеет право на управление транспортными средствами нескольких категорий и сообщил ему, что приостановит их действие. Мужчина, испугавшись, что в будущем придется передвигаться исключительно пешком или на общественном транспорте, решил погасить долг в полном объеме.