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Касимовец оплатил все штрафы ГИБДД, чтобы не лишиться «прав»

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Сотрудники Касимовского районного отделения судебных приставов смогли взыскать с гражданина долги по штрафам ГИБДД, пригрозив временно лишить его «прав». Об этом сообщила пресс-служба Управления ФССП по Рязанской области

Мужчина с сентября 2019 года накопил почти 20 штрафов ГИБДД. Общая сумма долга вместе с исполнительным сбором составила 25 тысяч рублей. Примечательно то, что штрафы ему выписали в Московской, Рязанской, Тверской и Кемеровской областях, а также в городе Набережные Челны Республики Татарстан.

Судебный пристав выяснил, что должник имеет право на управление транспортными средствами нескольких категорий и сообщил ему, что приостановит их действие. Мужчина, испугавшись, что в будущем придется передвигаться исключительно пешком или на общественном транспорте,  решил погасить долг в полном объеме.

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