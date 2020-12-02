Как доказать факт нанесения побоев, если на теле потерпевшего не имеется телесных повреждений

РИА «7 новостей» совместно с прокуратурой Рязанской области продолжает отвечать на вопросы читателей. На этот раз помощник прокурора Шиловского района Анастасия Баконина разъясняет, как доказать факт нанесения побоев, если на теле потерпевшего нет повреждений.

Административная ответственность за нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 115 Уголовного кодекса Российской Федерации, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, установлена ст. 6.1.1 КоАП РФ и предусматривает наказание в виде административного штрафа, административного ареста или обязательных работ.

Обязательным признаком состава административного правонарушения является последствие в виде физической боли. При этом на теле потерпевшего может не остаться телесных повреждений, но это не означает, что правонарушитель может избежать наказания.

Доказательствами нанесения побоев в таком случае являются любые фактические данные, на основании которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, устанавливают наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела, а именно – объяснения лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, показания потерпевшего, свидетелей.