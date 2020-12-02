Среда, 2 декабря, 2020
-1.1 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту

Как доказать факт нанесения побоев, если на теле потерпевшего не имеется телесных повреждений

7info7

РИА «7 новостей» совместно с прокуратурой Рязанской области продолжает отвечать на вопросы читателей. На этот раз помощник прокурора Шиловского района Анастасия Баконина разъясняет, как доказать факт нанесения побоев, если на теле потерпевшего нет повреждений.

Административная ответственность за нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 115 Уголовного кодекса Российской Федерации, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, установлена ст. 6.1.1 КоАП РФ и предусматривает наказание в виде административного штрафа, административного ареста или обязательных работ.

Обязательным признаком состава административного правонарушения является последствие в виде физической боли. При этом на теле потерпевшего может не остаться телесных повреждений, но это не означает, что правонарушитель может избежать наказания.

Доказательствами нанесения побоев в таком случае являются любые фактические данные, на основании которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, устанавливают наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела, а именно –  объяснения лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, показания  потерпевшего, свидетелей.

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

Читать другие материалы этого автора

Новости Рязани

В Шиловском районе торговали салом сомнительного качества

В Шиловском районе выявили точку, где торговали салом сомнительного качества. Товар без документов обнаружили специалисты Россельхознадзора в ходе рейда.
Узнать больше
Новости мира

Банк «Открытие» запустил кобрендовые карты MasterCard «Аэрофлот» с повышенным начислением миль и привилегиями в «Шереметьево»

Банк «Открытие» запустил новый карточный продукт для путешественников – «Открытие Аэрофлот». Клиенты банка могут получить до 2 миль в программе лояльности «Аэрофлота»...
Узнать больше
Новости мира

Глав российских регионов призывают сделать 31 декабря выходным днём

Такую инициативу поддержали 85% опрошенных россиян.
Узнать больше
Новости Рязани

Сотрудники ГИБДД проведут в Рязанской области рейды со скрытым патрулированием

Сотрудники ГИБДД анонсировали очередные рейды в Рязанской области. Полицейские предупредили, что будут ловить в предстоящие субботу и воскресенье нарушителей правил дорожного движения.
Узнать больше
Акценты

Макаронный номер. Почувствуйте себя итальянским гурманом даже при закрытых границах

Различные виды макарон- достаточно частый гость на нашем столе, и вопреки популярному мифу их разумное потребление совершенно не вредит здоровью и фигуре....
Узнать больше
Новости Рязани

Банк «Открытие» повысил ставки по вкладам

С 1 декабря ставка составляет 4,75% по срочным вкладам при размещении суммы от 750 тыс. рублей на 181 день с выплатой дохода в конце срока вклада.
Узнать больше
Администрация

В рязанском лесопарке привели в порядок дорожки

Ранее рязанцы обратили внимание чиновников на плохое состояние пешеходной зоны лесопарка. На жалобы жителей города отреагировали в администрации. Так, в лесопарке обработали дорожки, которые ведут от моста к пристани
Узнать больше
Новости Рязани

В Рязанской области похолодает до -9 градусов

Прогноз погоды опубликовало ГУ МЧС России по Рязанской области. В сообщении сказано, что днём ожидается переменная облачность. Осадки маловероятны. На дорогах появится гололедица.
Узнать больше
Новости Рязани

На пожаре в центре Рязани пострадали двое 35-летних мужчин

На пожаре, который произошёл в квартире в центре Рязани, пострадали двое мужчин. Такую информацию приводит ГУ МЧС России по Рязанской области.
Узнать больше
Акценты

Ключ от всех дверей: как хакеры взламывают пароли офисных сотрудников

Практически у каждого офисного сотрудника есть учетная запись в корпоративной сети.  Придумать пароль для своего аккаунта - первое, что надо сделать сотруднику...
Узнать больше
Новости мира

Дмитрий Песков: Путин получает абсолютно полную информацию по COVID, включая данные по смертности

Президент РФ Владимир Путин однозначно получает абсолютно полную информацию по заболеваемости коронавирусом, включая данные по смертности и по заполняемости коек в регионах, заявил пресс-секретарь...
Узнать больше
Новости Рязани

Полиция начала проверку из-за конфликта с фельдшером скорой помощи в Сасове

Сотрудники отдела полиции в Сасове начали проверять инцидент с участием местных жителей и сотрудников скорой помощи. Заявление написала фельдшер "скорой", которая пожаловалась...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+