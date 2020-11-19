Как будут ликвидировать последствия пожара в ТРЦ «М5 Молл»

12 ноября, в 17.00. в Рязани случился пожар в крупнейшем ТРЦ региона «М5 Молл».

Площадь возгорания составила около 400 кв. метров. Пожар тушили в течение двух часов. В 18.20 пожар локализован на площади 500 кв.м. На пожаре работали 15 пожарных автомобилей и 56 человек личного состава МЧС. Из здания было оперативно эвакуировано 1238 человек. Никто из них не пострадал. Возгорание началось в батутном центре молла. Администрация ТРЦ ответила на вопросы журналистов.

— Каков ущерб от пожара?

— Что касается ТРЦ «М5 Молл» — в настоящее время администрация торгового центра совместно с экспертами и представителями страховой компании проводят действия, предусмотренные регламентами и договором страхования. Это сложный процесс, требующей времени. Пока говорить о какой-то конкретной цифре не представляется возможным. Что касается арендаторов, то МЧС завершает осмотр всех помещений торгового центра на предмет фиксации повреждений имущества арендаторов. Параллельно идет процесс оценки ущерба арендаторов, который осуществляют представители страховых компаний, в соответствии с договорами страхования товара и имущества, заключенными данными арендаторами. Для получения какой-то информации по данному поводу необходимо обращаться непосредственно к собственникам или управляющим торговыми точками.

— Застрахован ли ТРЦ?

— Да, торговый центр застрахован.

— Застраховано ли имущество арендаторов?

— В соответствии с договорами аренды помещений каждый арендатор обязан свое имущество застраховать.

— Что будет с сотрудниками магазинов (арендаторов)?

— Данный вопрос находится в компетенции работодателей-арендаторов помещений торгового центра. Сотрудники администрации торгового центра продолжат свою работу и будут заниматься прежде всего вопросами восстановления здания ТРЦ, а также обеспечением функционирования отдельно стоящих зданий: ОБИ и Бургер Кинг, которые работают в обычном режиме.

— Есть ли уже сейчас у администрации ТРЦ возможность приступить к восстановлению пострадавших площадей?

— ТРЦ приступит к восстановлению пострадавших площадей, как только получит соответствующее разрешение от правоохранительных органов.

— Какова причина возгорания?

— Причина возгорания будет официально озвучена правоохранительными органами.

— Когда будут открыт кинотеатр «Пять звезд» и непострадавшие от пожара магазины?

— В настоящее время мы принимаем все необходимые меры и решения для скорейшего открытия торгового центра. О конкретных сроках мы сообщим позднее