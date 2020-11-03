Из-за коронавируса в Рязани изменился режим работы МФЦ. Теперь они будут принимать посетителей только по предварительной записи. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской области.

Распоряжение (№ 382-рг) о новом порядке работы МФЦ подписал губернатор Николай Любимов. Оно действует уже со 2 ноября.

Записаться на приём можно на официальном сайте учреждения в разделе «Запись на приём». Лично приходить в офис МФЦ можно только после звонка специалиста центра. При этом ношение масок обязательно.

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Телефон для справок: 8 (4912) 55-50-55.