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Из квартиры рязанца вывезли 8 «Камазов» мусора

7info

Жильцам дома №2 корпус 2 на улице Старореченской в Рязани достался проблемный сосед. Мужчина превратил свою квартиру в склад мусора. Об этом рассказывается в сюжете телеканала «Город»

В марте 2020 года соседям, с помощью сына мужчины, удалось добиться вывоза мусора. Тогда из дома убрали 8 «Камазов» различного хлама. Сейчас же в жилище вновь начал скапливаться мусор. 

Из-за этого в доме воняет, бегают тараканы. 

– Мы живём, как на свалке, – рассказала одна из жительниц. 

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Некоторое время назад суд выселил Александра из квартиры. Он получил другое жильё, но до сих пор приносит хлам к старую квартиру. Она находится в муниципальной собственности, на двери нет замка. Никакие службы мер не принимают. 

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